Interrupciones de luz programadas hoy en seis pueblos por trabajos de LUMA Energy
Mira aquí la lista de pueblos en los que trabajarán.
LUMA Energy realizará mejoras planificadas en unos sies pueblos de Puerto Rico, que provocarán interrupciones en el servicio eléctrico.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, ha dicho el consorcio en comunicaciones sobre las interrupciones por trabajos planificados.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Adjuntas
Carolina
Arecibo
Caguas
Aguada
Moca