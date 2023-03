Laura Pérez Hernández, la joven que perdió su pierna izquierda tras ser atropellada en el 2020 en Mayagüez por dos conductores ebrios en menos de una hora, hizo un llamado público al juez William Machado para que imponga la pena máxima a uno de ellos.

“Juez, honorable William Machado, por este medio me dirijo a usted ya que no tuve la oportunidad de expresarme en el estrado. Como usted muy bien sabe, el 27 de septiembre de 2020, en un suceso que cambió mi vida y la de mi familia, fui impactada junto a mi madre Lissette Hernández y mi amiga Giovanna Albino por dos conductores ebrios, el segundo conductor ebrio provocó que perdiera mi pierna”, manifestó Pérez Hernández mediante una carta abierta que compartió con la prensa.

“El próximo lunes, 20 de marzo de 2023, como representante de la judicatura y protector de la justicia, usted habrá de dictar la sentencia de Daniel Ortiz Torres quien arrojó 0.20% de alcohol en la sangre y quien tiene historial delictivo, ya que según sabemos ha tenido sobre 7 incidentes con la justicia”, indicó.

En el escrito, la joven de 27 años asegura que Ortiz Torres no ha demostrado arrepentimiento por lo sucedido hace dos años y medio.

“Señor juez, aquel que hace daño no merece privilegios. No puede ser posible que mi dolor, el de mi familia y el cambio radical que dio mi vida, se resuelva con una “restricción domiciliaria” y trabajando 4 horas, según ha solicitado el acusado. Lo justo es que cumpla con la pena máxima que corresponde, 5 años de cárcel. Me parece que ya basta de pasarle la mano a este hombre por sus delitos, que viene cometiendo hace años”, dijo.

“Usted puede devolvernos la confianza en nuestra justicia, usted puede enviarles un mensaje a todos y todas los que abusan del alcohol en las carreteras y han cobrado cientos de vidas. Que esta persona cumpla su condena y que lo haga en la cárcel, y sin el privilegio de estar en la comodidad de su hogar, expuesto a seguir alimentando su dependencia al alcohol”, pidió.

Perez Hernández, quien el año pasado formó parte de una campaña educativa de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito para prevenir accidentes de tránsito por conductores ebrios, culminó la carta afirmando que la sentencia máxima la ayudará a sanar y cerrar un capítulo.

“Señor Juez, por favor ayúdeme a sanar, yo solo quiero tener paz en medio de mi dolor y frustración. Con la justicia, vendrá también mi sanidad y podré ir cerrando capítulos de esta horrible historia que me ha tocado vivir por culpa de la irresponsabilidad de alguien más”.