La Feria The Park no abrirá este año por las restricciones del COVID-19 impuestas por el Departamento de Salud, anunció este miércoles el presidente de Famma Events, Josantonio Mellado.

“Hemos recibido miles de llamadas de personas que interesaban viajar en grupos de diferentes pueblos de la Isla para disfrutar de lo que ellos habían convertido en una tradición, visitar La Feria The Park. Desafortunadamente, este año nos vimos precisados a cancelar el evento debido a las restricciones del Departamento de Salud por la pandemia del COVID-19; La Feria The Park no abrirá sus puertas”, indicó Mellado en un comunicado de prensa.

“No podemos abrir el evento y dejar a los niños menores de 12 años afuera. La Feria es un evento familiar con atracciones para niños pequeños, de mediana edad y adultos. No sería justo que unos disfruten y otros no”, señaló.

La Feria the Park es un evento que anualmente atrae a miles de familias a Hato Rey durante la época navideña. Se ha llevado a cabo por casi tres décadas.

Famma Events espera anunciar a mediados del próximo año las fechas en que reabrirá los portones de La Feria.

ORDEN ADMINISTRATIVA | La nueva Orden Administrativa Núm. 2021-518-B, fija nuevas disposiciones en los eventos multitudinarios. Conoce los detalles: Posted by Departamento de Salud de Puerto Rico on Thursday, September 16, 2021

De acuerdo a la Orden Administrativa 2021-518 del Departamento de Salud, los menores de 12 años no pueden entrar a eventos con más de 500 personas.