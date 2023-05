Las 5 noticias del fin de semana

Un hombre que sobrevolaba la playa de Puerto Hermina, en Quebradillas, en un paramotor, murió a media mañana de este sábado tras caer hacia el mar. El accidente se reportó a eso de las 10:20 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. El informe policiaco detalla que el hombre, identificado como Abner L. Ramos González, de 36 años y vecino de Mayagüez, murió por ahogamiento. “Estaban sobrevolando la playa en un grupo, uno de ellos cayó al mar y falleció”, describió la oficial de prensa de la comandancia de Arecibo, Mayra Ortiz. Agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de Arecibo y la Guardia Costera trabajaron en la escena para recuperar el cadáver.

La fiesta de regreso a casa de la boxeadora irlandesa Katie Taylor no tuvo el final feliz esperado por sus compatriotas cuando la peleadora sufrió la primera derrota de su carrera profesional cuando cayó el sábado ante la inglesa Chantelle Cameron por decisión mayoritaria. Los jueces vieron el combate titular a 10 asaltos con puntuaciones de 95-95, 96-94, 96-94 a favor de Cameron, resultado que enfrió a los cerca de 10,000 espectadores reunidos en el 3Arena de Dublín, Irlanda. En la fecha en que se suponía que enfrentara a la boricua Amanda Serrano en una revancha de su exitoso enfrentamiento en el Madison Square Garden en abril del 2022, Taylor sufrió la primera mancha en su expediente. Ahora tiene marca 22-1.

John Velazquez. ( Patrick Semansky )

El jinete boricua John Velázquez finalmente ganó la carrera de la Triple Corona. Montando al ejemplar National Treasure, Velázquez ganó el Preakness Stakes en una disputada recta final con el también puertorriqueño Irad Ortiz, quien estuvo sobre Blazing Sevens. No habrá un ganador de la Triple Corona del hipismo estadounidese dado que Mage se quedó cortó en la segunda pata del evento. “Esto significa el mundo para mí, luego de tanto éxito que he tenido, pero no había podido ganar esta carrera. Es especial”, dijo Velázquez. Además de Velázquez y Ortiz, también montó Jaime Rodríguez sobre el ejemplar Coffeewithchris. En el hipódromo Pimlico en Baltimore corrieron siete caballos.