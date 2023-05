Las 5 noticias del fin de semana

Jorge “Georgie” Pierluisi Díaz, padre del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, falleció el viernes por complicaciones de salud que lo mantenían recluido en una institución hospitalaria hace días. Don “Georgie” tenía 96 años. “Tenerte como padre me ha hecho el hijo más bendecido. Tus valores y tu dedicación al servicio a los demás y a Puerto Rico siempre me inspirarán. Conozco el respeto porque nunca te vi faltarlo. Sé lo que es el amor incondicional porque a tus 96 continuabas cuidando de Mami como lo hiciste a tus 20. Reconozco el servicio desprendido porque nunca te serviste a ti mismo. Me despido de ti hoy, mi héroe, y te entrego a los brazos de Dios y de José Jaime. Gracias por todo, Papi”, lamentó el gobernador Pierluisi.

4

Oscar Collazo ( Jane Murcia (Golden Boy Media) )

El boxeador Oscar “El Pupilo” Collazo superó el sábado al filipino Melvin Jerusalem para obtener la faja mundial de las 105 libras versión de la Organización Mundial de Boxeo. El boricua fue machucando a Jerusalem en el sexto asalto son combinaciones al cuerpo y al rostro. En el siguiente le repitió la receta y el filipino no salió para el octavo. “Esto lo soñé todos los días, trabajé duro. Hicimos historia”, dijo Collazo al concluir el pleito. “Sabía que iba a caer. Gracias a mi equipo que me insistió que me mantuviera con calma. Ahora quiero ir a casa para celebrar”. El púgil villalbeño añadió que “fueron cuatro meses de trabajo y sacrificios. Estoy loco llegar a Puerto Rico para abrazar a mis papas, a mi familia”, compartió Collazo. “Haremos la primera defensa en Puerto Rico. Se habló de agosto, pero me encargaré de entrenar mientras otros cuadran el lugar y la fecha. Primero vamos a celebrar el 3 de junio con mi gente en Villalba”, agregó.