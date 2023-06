Las 5 noticias del fin de semana

El boxeador boricua Xander Zayas anticipó el festejo del Defile Nacional Puertorriqueño en Nueva York un día antes, al vencer el sábado en el Madison Square Garden a Ronald “El Diablo” Cruz. El combate a ocho asaltos culminó con una decisión unánime a favor de Zayas, pues los tres jueces vieron la pelea 80-71. El boricua derribó a Cruz con una recta de derecha en los primeros 30 segundos de la pelea. Desde ese momento, Zayas estuvo en control y castigó a Cruz desde todos los ángulos. “Tuve que buscar bien adentro, mantenerme concentrado, escuchar a mi esquina y, lo más importante, divertirme. La multitud me estuvo animando, así que me mantuve lo más concentrado posible”, reaccionó Zayas.

A Francisco Rodríguez Rodríguez, de 27 años, se le fijó una fianza por $1 millón tras radicársele cargos por el asesinato de su pareja, Carolyn Añez Rivera, de 29, quien fue reportada desaparecida la semana pasada en el barrio Islote de Arecibo y cuyo cadáver fue encontrado en el apartamento del hombre. Contra Rodríguez Rodríguez se radicó un solo cargo por el feminicidio, por el que el juez Juan Portel Maldonado determinó causa para arresto y le impuso la fianza –la cual no prestó– siendo ingresado el sábado en la Cárcel Regional de Bayamón.

Más de 750 expertos en turismo armaron el ranking de las 50 mejores playas del mundo y una está en Puerto Rico. Se trata de la emblemática playa Flamenco en Culebra. Entre los encargados de conformar la lista “The 50 best beaches in the world 2023″ participaron periodistas de viajes, influencers y “embajadores” de la playa. Puerto Rico ocupa el lugar número 26 de la prestigiosa lista, en la que también aparecen costas en países como Australia, Filipinas, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Grecia y México, entre otros. Entre los atributos de Flamenco, se destaca que es “un verdadero paraíso”. “El suave vaivén de las palmeras, el agua cristalina que refleja el cielo y las impresionantes vistas hacen de esta playa un destino idílico para todo tipo de actividades”, se indica en la descripción.