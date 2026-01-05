Las cinco noticias destacadas del fin de semana

1 Cayó Maduro Estados Unidos llevó a cabo la madrugada del sábado una operación a gran escala para arrestar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y llevarlos a Estados Unidos a enfrentar cargos por narcotráfico. La incursión de fuerzas especiales militares estadounidenses dejó, al menos, 40 muertos, según ha trascendido. Sin embargo, la cúpula del chavismo permanece en Venezuela, incluyendo a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien fue proclamada presidenta interina por orden del Tribunal Supremo de ese país.

2 Firma nuevas leyes La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley cuatro medidas, una de ellas para el reciclaje de asientos protectores y otra para que las escuelas eduquen en prevención de trastornos alimenticios. Además, ordenó la realización de campañas educativas en las escuelas sobre el uso adecuado del internet y también la eliminación de la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas.

3 Triunfa Amanda Serrano En su primer combate en Puerto Rico desde el 2021, Amanda Serrano superó por decisión unánime a la estadounidense Reina Téllez en cartelera celebrada en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Serrano tuvo que emplearse a fondo ante una aguerrida Téllez, quien no solo asimiló la pegada de Serrano, sino que, además, logró lastimar el ojo derecho de la campeona boricua en el encuentro, aunque Serrano nunca estuvo en peligro.

4 Rescatan turistas La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMME) del municipio de San Juan rescató el sábado a dos turistas que fueron arrastrados por las aguas, detrás la Plaza del Indio en Condado. Unidades marítimas de la OMME y de la Policía Municipal de San Juan encontraron en el lugar a una mujer y un hombre, quienes practicaban sky surf y no podían maniobrar su equipo luego de que el viento cesara, provocando que la corriente comenzara a arrastrarlos mar adentro.