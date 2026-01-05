Las cinco noticias destacadas del fin de semana

Resumen de lo que pasó.

Fotografía que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, luego de su captura este sábado, en Nueva York (Estados Unidos).EFE/ Rastreo de Redes
Fotografía que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, luego de su captura este sábado, en Nueva York (Estados Unidos).EFE/ Rastreo de Redes (Rastreo de Redes)
Primera Hora
Por Primera Hora
Presentado por

PUBLICIDAD

1

Cayó Maduro

Estados Unidos llevó a cabo la madrugada del sábado una operación a gran escala para arrestar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y llevarlos a Estados Unidos a enfrentar cargos por narcotráfico. La incursión de fuerzas especiales militares estadounidenses dejó, al menos, 40 muertos, según ha trascendido. Sin embargo, la cúpula del chavismo permanece en Venezuela, incluyendo a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien fue proclamada presidenta interina por orden del Tribunal Supremo de ese país.
2

Firma nuevas leyes

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley cuatro medidas, una de ellas para el reciclaje de asientos protectores y otra para que las escuelas eduquen en prevención de trastornos alimenticios. Además, ordenó la realización de campañas educativas en las escuelas sobre el uso adecuado del internet y también la eliminación de la Corporación para la Revitalización de los Centros Urbanos y Áreas Urbanas.
3

Triunfa Amanda Serrano

En su primer combate en Puerto Rico desde el 2021, Amanda Serrano superó por decisión unánime a la estadounidense Reina Téllez en cartelera celebrada en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Serrano tuvo que emplearse a fondo ante una aguerrida Téllez, quien no solo asimiló la pegada de Serrano, sino que, además, logró lastimar el ojo derecho de la campeona boricua en el encuentro, aunque Serrano nunca estuvo en peligro.
4

Rescatan turistas

La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (OMME) del municipio de San Juan rescató el sábado a dos turistas que fueron arrastrados por las aguas, detrás la Plaza del Indio en Condado. Unidades marítimas de la OMME y de la Policía Municipal de San Juan encontraron en el lugar a una mujer y un hombre, quienes practicaban sky surf y no podían maniobrar su equipo luego de que el viento cesara, provocando que la corriente comenzara a arrastrarlos mar adentro.
5

Terremoto en México

Un sismo de magnitud 6.5 en la escala Richter se registró este viernes en México, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana. Al menos una persona falleció durante el desalojo de su residencia.
En esta noticia:

PUBLICIDAD

Primera Hora NewsletterPrimera Hora Newsletter

Regístrate para recibir a tu email nuestro periódico en su versión digital.

Al suscribirte aceptas nuestros Términos y Política de privacidad. Pronto comenzarás a recibir nuestro newsletter.

Primera Hora Newsletter

PUBLICIDAD

Popular en la Comunidad

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: