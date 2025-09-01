Las cinco noticias que ocurrieron en el fin de semana y debes conocer
Mira el resumen de las historias.
1
Un boricua se encuentra tras las rejas luego de matar a su pareja y a su amiga en Orlando, Florida, trascendió el sábado. Según las autoridades, Eliette Shamire De Jesús Márquez, natural de Patillas, fue detenido por disparar contra, Sthepanie Ortiz Félix, de Guayama, y Jackeline González Romero, también boricua. Ambas mujeres fallecieron dentro del apartamento del hombre. El incidente ocurrió luego de que De Jesús Márquez echara de su apartamento a Ortiz Félix. La mujer fue con su amiga al apartamento a recoger las pertenencias de su hijo cuando el hombre las mató a las dos.
2
Un pescador falleció luego que un rayo impactara la embarcación en la que se encontraba en el lago Toa Vaca, en Villalba. Según el reporte, la descarga eléctrica alcanzó a dos personas que se encontraban en la embarcación. Alexander Vega, de 48 años, residente de Lares, cayó al agua, pero no salió a flote. Su cuerpo fue rescatado la mañana de ayer, domingo. El otro pescador sufrió quemaduras en ambas manos, pero se encontraba fuera de peligro.
3
Maripily Rivera volvió a encender las redes luego de que le diera un beso a uno de los participantes del concurso “Objetivo Fama”. La empresaria y modelo boricua fue la jueza invitada de la quinta gala del concurso. Cristian Diana y Yancy Abril conquistaran al público al cantar “Vivo por ella” de Andrea Bocelli y Marta Sánchez. Tras concluir la participación, Maripily pidió al cantante de 24 años que se acercara y le dio el beso.
4
Los Mulos de Juncos blanquearon el viernes, 4-0 a los Leones de Patillas para capturar su undécimo campeonato de la Liga de Béisbol Superior Doble A. La novena junqueña dominó la serie en seis partidos. El antesaliata Luis Román fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Final, luego de batear para .350 con cinco carreras remolcadas e igual número de anotadas. Con el triunfo, Junco se convierte en el equipo más ganador en la historia de la Doble A.
5
Ninguna persona acertó el pasado sábado los números ganadores del sorteo del Powerball, que otorgaba un premio de 850 millones de dólares. Por consiguiente, el sorteo de hoy, lunes, se elevará a la astronómica cifra de $1,100 millones. Nadie ha acertado los seis bolos ganadores desde el pasado 31 de mayo. De surgir un ganador, los pagos se distribuirían a lo largo de 30 años, o el afortunado podría optar por un pago único inmediato de aproximadamente 498.4 millones de dólares, luego que se deduzcan los impuestos.
