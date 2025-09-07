Llega con tu mascota hasta Cataño
Este domingo se realiza una feria de bienestar animal en el Frente Marítimo.
Esta tarde, llega hasta Cataño para disfrutar en familia y junto a tu amigo de cuatro patas del Mascostas All Star: Caminando y Meneando la Colita.
La cuarta edición del evento tendrá lugar de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. en la tarima principal del Malecón Edwin Rivera Sierra, en Cataño.
Habrá diversas actividades y puestos desde la tarima principal del Frente Marítimo con artesanos locales, organizaciones de bienestar animal, estaciones de hidratación para mascotas y un ambiente familiar festivo.