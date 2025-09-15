¡No parará la lluvia!

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió ) advirtió que las lluvias continuarán este lunes y se extenderán durante gran parte de la semana, aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos en la isla.

Según el informe diario de la agencia, los aguaceros de hoy estarán asociados a una perturbación que podría generar precipitaciones intensas en las regiones central, norte y este de Puerto Rico. El NWS alertó sobre un alto riesgo de inundaciones urbanas y de riachuelos, así como posibles deslizamientos de tierra debido a la saturación del suelo.

Las condiciones inestables persistirán al menos hasta el jueves, cuando se espera la llegada de una onda tropical que podría dejar más lluvias sobre el archipiélago.

La agencia meteorológica recomienda a los conductores a no transitar por vías inundadas ni cruzar puentes con ríos crecidos, ya que la mayoría de las muertes se registran por personas que insisten en pasar por estas áreas.