El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó que hoy, domingo, se espera un día lluvioso, con mayor intensidad en la zona norte de Puerto Rico.

Según el informe diario, se prevén aguaceros y tronadas que podrían causar inundaciones urbanas en áreas con drenaje deficiente, además de interrumpir actividades al aire libre, especialmente durante la tarde.

“¡Planifique con anticipación y no olvide su sombrilla!”, advirtió el SNM a los ciudadanos.

[NOV 16] Do you have plans for today?



- Showers and thunderstorms may interrupt outdoor activities, especially in the afternoon.

- Moderate risk of rip currents over north and east facing beaches of the islands. #prwx #usviwx pic.twitter.com/89FxvCyDoW — NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 16, 2025

El SNM también advierte sobre corrientes marinas peligrosas que podrían poner en riesgo la vida, especialmente en zonas de olas rompientes, cerca de arrecifes y muelles, con riesgo moderado en playas del norte y este de Puerto Rico. Recomiendan ejercer extrema precaución al entrar al agua.