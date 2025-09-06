La empresa LUMA Energy anunció que realizará este fin de semana trabajos de mejoras en varios municipios, que incluyen el reemplazo de postes y reparaciones en líneas eléctricas que lo podrían dejar sin servicio eléctrico mientras se realizan estas obras.

Según informó la empresa en comunicado de prensa, “las interrupciones programadas para son cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos nuestros clientes. Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo”.

LUMA pidió paciencia y comprensión a los clientes en lo que realizan estas obras de mejoras.

“Además de los trabajos programados, también se realizan mejoras al sistema que no representan una interrupción del servicio para nuestros clientes, y que contribuyen igualmente a fortalecer y modernizar la red eléctrica”, detalló la empresa.

Sábado, 6 de septiembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes:

Barranquitas - Barrio Quebrada Grande pr-156, sector el tigre, sector la loma y calle del parque, sector quebrada grande calle los pinos.Orocovis - carretera 157 k2.1 int., barrio cacao.

Domingo, 7 de septiembre

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes:

Orocovis - Barrio Damián Abajo, barrio Collares, PR-615, kilómetro 1.3 interior.

Barranquitas - Barrio Barrancas PR-771, sector Los Zayas y camino Parcelas Viejas, barrio Barrancas, barrio Quebrada Grande, PR-156 kilómetro 21.9 interior, sector Los Mangoes, camino El Mango, barrio Barrancas, sector Los Ríos.