LUMA Energy anunció sobre varias interrupciones programadas para este miércoles.

El consorcio indicó que las mismas forman parte de un plan integral destinado a reforzar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en todo Puerto Rico.

Aunque reconocen que estos trabajos pueden causar molestias temporales, destacaron que las mejoras son esenciales para garantizar un servicio más estable a largo plazo.

La compañía también informó que, además de estos trabajos que requieren interrupciones, se llevan a cabo otras labores de modernización que no afectan el servicio y que contribuyen igualmente al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

A continuación, los proyectos programados para este miércoles:

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Vega Baja – Res. Guárico, Ext. Res. Guárico, Res. Guárico III, sector Arenas, Brisas de Tortuguero

Aguada – Urb. San Cristóbal, barrio Asomante, Reparto Bonet, barrio Jaguey, barrio Atalaya

Juncos – Ceiba Norte Los Chinos, Carretera 31 R935 km 3.4 int.

– Ceiba Norte Los Chinos, Carretera 31 R935 km 3.4 int. Barranquitas – Barrio Palo Hincado, sector Lago Las Garzas; barrio Sabana, sectores Figueroa, Chu Vázquez y La Médica

Orocovis – Barrio Damián Abajo, barrio Collores

Remoción de vegetación peligrosa

Coamo – Urb. Santa Joaquina, Urb. Colinas de Santa Joaquina, Reparto Santa Joaquina y barrio Santa Catalina (PR-150 km 19.6)

San Juan – PR-1 barrio Quebrada Arenas, camino Los López y camino Los Navarro; Urb. San Agustín (calles 7, 12 y 13)

– PR-1 barrio Quebrada Arenas, camino Los López y camino Los Navarro; Urb. San Agustín (calles 7, 12 y 13) Dorado – Urb. Sabanera, Finca Santa Rita, Urbanización Sabanera de Dorado

Relocalización de alimentador

San Juan – Residencial Llorens Torres, Urb. Puntas Las Marías, Urb. Teresita; calles Loíza, Laurel, Bucare, Teniente Rivera, Emajagua y Forte

Mantenimiento y reemplazo de soterrado

San Lorenzo – Calle Muñoz Rivera, Calle Reparto Medina y Calle Edén (San Lorenzo Pueblo)

Bayamón – Alturas de Torrimar, calle Belize

– Alturas de Torrimar, calle Belize San Juan – First Bank, Hotel Sandy Sea, Edificio Stella Marys, Condominio Playa del Rey, Hotel Condado Palm, Reens del Condado, Vanderville Residents; calles Condado y Vendyn; Ave. Ashford; Edificios Condado 54 y 57; Farmacia Walgreens Condado; Plaza 1214; Iglesia Estela Maris (calles Condado y Magdalena)

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Sebastián – Barrios Calabazas, Perchas 1, Perchas 2 y Mirabales

Ponce – Urb. Lirios del Sur

Patillas – Comunidad Túnel Sabana, barrio Seboruco

Dorado – Subestaciones 9278 Boston Scientific y 9271 Pura Cap Caribe

Nueva construcción

Salinas – Carretera 706, Aguirre

Rincón – Barrio Ensenada, Carretera 115

Trabajos requeridos por clientes