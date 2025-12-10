Los pueblos que estarían sin luz este miércoles por trabajos de LUMA
Unos 18 pueblos serán impactados.
PUBLICIDAD
LUMA Energy anunció sobre varias interrupciones programadas para este miércoles.
El consorcio indicó que las mismas forman parte de un plan integral destinado a reforzar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en todo Puerto Rico.
Aunque reconocen que estos trabajos pueden causar molestias temporales, destacaron que las mejoras son esenciales para garantizar un servicio más estable a largo plazo.
La compañía también informó que, además de estos trabajos que requieren interrupciones, se llevan a cabo otras labores de modernización que no afectan el servicio y que contribuyen igualmente al fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.
A continuación, los proyectos programados para este miércoles:
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
- Vega Baja – Res. Guárico, Ext. Res. Guárico, Res. Guárico III, sector Arenas, Brisas de Tortuguero
- Aguada – Urb. San Cristóbal, barrio Asomante, Reparto Bonet, barrio Jaguey, barrio Atalaya
- Juncos – Ceiba Norte Los Chinos, Carretera 31 R935 km 3.4 int.
- Barranquitas – Barrio Palo Hincado, sector Lago Las Garzas; barrio Sabana, sectores Figueroa, Chu Vázquez y La Médica
- Orocovis – Barrio Damián Abajo, barrio Collores
Remoción de vegetación peligrosa
- Coamo – Urb. Santa Joaquina, Urb. Colinas de Santa Joaquina, Reparto Santa Joaquina y barrio Santa Catalina (PR-150 km 19.6)
- San Juan – PR-1 barrio Quebrada Arenas, camino Los López y camino Los Navarro; Urb. San Agustín (calles 7, 12 y 13)
- Dorado – Urb. Sabanera, Finca Santa Rita, Urbanización Sabanera de Dorado
Relocalización de alimentador
- San Juan – Residencial Llorens Torres, Urb. Puntas Las Marías, Urb. Teresita; calles Loíza, Laurel, Bucare, Teniente Rivera, Emajagua y Forte
Mantenimiento y reemplazo de soterrado
- San Lorenzo – Calle Muñoz Rivera, Calle Reparto Medina y Calle Edén (San Lorenzo Pueblo)
- Bayamón – Alturas de Torrimar, calle Belize
- San Juan – First Bank, Hotel Sandy Sea, Edificio Stella Marys, Condominio Playa del Rey, Hotel Condado Palm, Reens del Condado, Vanderville Residents; calles Condado y Vendyn; Ave. Ashford; Edificios Condado 54 y 57; Farmacia Walgreens Condado; Plaza 1214; Iglesia Estela Maris (calles Condado y Magdalena)
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- San Sebastián – Barrios Calabazas, Perchas 1, Perchas 2 y Mirabales
- Ponce – Urb. Lirios del Sur
- Patillas – Comunidad Túnel Sabana, barrio Seboruco
- Dorado – Subestaciones 9278 Boston Scientific y 9271 Pura Cap Caribe
Nueva construcción
- Salinas – Carretera 706, Aguirre
- Rincón – Barrio Ensenada, Carretera 115
Trabajos requeridos por clientes
- Mayagüez – Ave. Corazones, barrio Río Hondo, Urb. Río Cristal, Urb. Sultana, Parcelas Río Hondo, Urb. Villa Felisa, Urb. Paraíso Mayagüez
- Canóvanas – Sector Santa Catalina Torrecilla
- Dorado – Calles C, D, E y H; PR-697, Urb. Costa de Oro y Urb. Sardinera Beach
- Toa Baja – Aircon Inc.; calles Nueva y Narcea, Carretera 2, barrio Candelaria