Los pueblos que podrían experimentar interrupciones de luz esta semana
LUMA realizará trabajos de mantenimiento y mejoras.
PUBLICIDAD
LUMA Energy realizará mejoras planificadas en varios pueblos esta semana, que provocarían interrupciones en el servicio de luz.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
Lunes, 19 de enero
Automatización de distribución
- Aibonito – Calle Federico Degetau, barrio Cuyón, carretera 14, kilómetro 7.6, barrio Cuyón
Trabajos en postes
- Juncos – Barrio La Placita, carretera 31, kilómetro 1.0 interior
- Lajas – Carretera 327, barrio La Plata, Ceiba Norte, Parcelas Santana, carretera PR-117, kilómetro 1.4 interior; Parcelas Santa Rosa, calles 8, 7 y 6
- San Lorenzo – Barrio Jagual
- Barranquitas – Barrio Bauta Arriba; barrio Bauta Abajo, sector Toningo; barrio Bauta Abajo, sector La Muela
Restauración y modernización de subestaciones
- Aguas Buenas – Barrio Vázquez; escuela Bayamoncito; escuela Dr. Pedro Albizu Campos; escuela Ramón Luis Rivera; Parcelas Bayamoncito; sector Cagüitas Centro; sector Camino Los Perales; sector Camino Verde; sector El Llano; sector La Araña; sector La Madriguera; sector La Vega; sector Los Torres; sector Pajita Falcón; urbanización Las Flores; sector Hormigas; sector Garced; sector La Gallera; sector Morales; sector Camino Nuevo; sector El Perico; sector La Brusca; sector Los Fontánez; comunidad Millo Cabrera; condominio Vistas de Jagüeyes 1; condominio Vistas de Jagüeyes 2; residencial Espíritu Santo; residencial Villa Monserrate; sector Bruno Rosa; sector Campo Alto 1; sector Casco Urbano; sector El Coco; sector El Rodeo; sector Félix Pérez; sector Jagüeyes Abajo; sector La Marquesa; sector Las Villas; sector Los Cursillos; sector Los Robles; sector Pajillas; sector Quintas de Jagüeyes; sector Ramón Ocasio; sector Rincón; urbanización San Antonio; urbanización Vistas de Jagüeyes; sector La Mesa; sector Los Rosario; escuela Luis T. Baliñas; residencial Vista Alegre; sector Casco Urbano; sector La Charca; sector Loma Alegre; sector Los Húcares; sector Los Mormones; sector Los Pérez; sector Los Robles; sector Mirasol; urbanización Brisas de Palma Sola; urbanización Mansiones de Aguas Buenas
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Dorado – Dorado Beach, lote 14
Martes, 20 de enero
Automatización de distribución
- Aibonito – San José, Bella Vista, Las Flores, Brisas de Aibonito, Reparto Robles, barrio Robles, Rabanal, carretera 722
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Guayama – Barrio Pozuelo
- Villalba – Subestación 5852, CDT Villalba; Subestación 5863, Escuela Vocacional Villalba
Trabajos en postes
- Orocovis – Carretera 157, kilómetro 2.1 interior, barrio Cacao
- Lajas – Barrio Santa Rosa
- San Lorenzo – Barrio Quebrada Arenas, sector Jacobo Pérez
- Ciales – Carretera 146, kilómetro 15.8 interior, Frontón Ciales
Restauración y modernización de subestaciones
- Hatillo – Barrio Clan; comunidad Plaza Hatillo; residencial Agustín Ruiz Miranda; residencial Oscar Colón Delgado; sector Casco Urbano; urbanización Brisas de Hatillo; urbanización Estancias de Hatillo; urbanización Extensión San Ramón; urbanización Mar Azul; urbanización San Ramón; urbanización Villa del Carmen; complejo Coliseo Municipal; parcelas Santa Rosa; sector Avilés; sector Cuesta del Guamá; sector Donate; sector La Gallera; sector Las Piedras; sector Los Álvarez; sector Rodríguez; sector Tanque; sector Villa Román; urbanización Colinas de Hatillo; urbanización Estancias de La Ceiba; urbanización Villa Capaez
- Camuy – Parcelas Zarza; sector Puente Militar; sector Vieques; urbanización Extensión Vistas de Camuy; urbanización Las Veredas de Camuy
- Hatillo y Camuy – Sector Lolo Forte; sector Peñón Brusi; sector Puente Militar; sector Puente Peña; urbanización Alta Monte; urbanización Brisas de Camuy; urbanización Colberg; urbanización Las Flores; urbanización Linda Vista; urbanización Villa Florencia; urbanización Vista Los Peñones; comunidad Centro de Ayuda y Terapia de Niños; comunidad Plaza del Mercado de Camuy; comunidad Pueblo Norte; residencial Bethel; residencial Manuel Román Adames; residencial San Enrique 1; residencial San Enrique 2; sector La Ceiba; sector La Vega
- Ponce – Condominio Villa Pannonia; edificio Marvesa; residencial Doctor José N. Gándara; urbanización Alhambra Court Gardens; urbanización Anaida Courts; urbanización Bella Vista; urbanización Jardines Fagot; urbanización La Alhambra; urbanización Santa Clara; urbanización Villa Esperanza; residencial Extensión Doctor Pila; residencial Doctor Pila; urbanización Extensión La Alhambra; urbanización Extensión La Rambla; condominio Anaida Gardens; condominio Parque Los Almendros; condominio Villa Pannonia; parcelas Campo Alegre; parcelas Sabanetas; residencial La Ceiba; urbanización Alta Vista; urbanización Anaida; urbanización Anaida Courts; urbanización Bella Vista; urbanización Extensión Alta Vista; urbanización Los Almendros; urbanización Sagrado Corazón; urbanización Santa Clara; urbanización Villas de Sagrado Corazón; urbanización Santa Clara; barrio Borinquen; condominio Villa Ponce Housing for the Elderly; residencial Los Rosales; residencial Perla del Caribe; residencial Ponce Housing; residencial Tibes Town House; residencial Tormos Diego; residencial Villa Elena; sector Casco Urbano; sector Las Canitas; sector Mayor Cantera; sector Pastillo; sector Playita Ferry; sector Portugués; sector Pueblito Nuevo; sector Villa Dos Ríos; sector Villas de Monte Verde; urbanización Extensión El Yeso; urbanización Extensión La Guadalupe; urbanización Extensión La Rambla; urbanización Extensión Santa Teresita; urbanización Ferry Barrancas; urbanización Jaime L. Drew; urbanización La Guadalupe; urbanización La Guadalupe Townhouse; urbanización La Lula; urbanización Nuevo Mameyes; urbanización Santa Teresita; urbanización Tibes; urbanización Villa Machuelo; comunidad La Rambla Shopping Center; comunidad El Paraíso; comunidad Extensión El Paraíso; condominio Alborada; condominio Patio El Señorial; condominio Portales del Monte; condominio Riberas del Bucaná 3; parcelas La Yuca; sector El Bronce; sector Juachín; sector La Estancita; sector La Ponderosa; sector Las Corozas; sector Pastillo; sector Villas de Monte Verde; urbanización Cuarta Extensión El Monte; urbanización Estancias del Monte; urbanización Extensión Quintas de Monserrate; urbanización Extensión Valle Alto; urbanización Glenview Gardens; urbanización Haciendas del Monte; urbanización Jardines de Ponce; urbanización Mansiones del Lago; urbanización Mansiones del Sur; urbanización Mansión Real; urbanización Riberas del Bucaná; urbanización Terra Señorial; urbanización Valle Alto; condominio Paseo del Príncipe; condominio Paseo del Rey; condominio Paseo La Princesa; condominio Paseo La Reina; residencial Doctor Pila; urbanización Jardines Fagot; urbanización Santa Clara; urbanización Valle Verde; comunidad Farmacia Walgreens; escuela Dr. José Celso Barbosa; residencial Extensión Doctor Pila; residencial Doctor Pila; residencial Santiago Iglesias; sector Casco Urbano; sector El Vigía; sector Hoyo de Pepe; urbanización Santa Clara
Mantenimiento y reemplazo de soterrado
- Vega Baja – Calles Blanco Sosa, José Julián Acosta, EM de Hostos, Altura, avenida Villa de Paseos, Museo Casa Portela, urbanizaciones Vega Serena y Sabana
- Humacao – Surfside, Palmas del Mar
Requerido por el cliente
- Mayagüez – Triangle Dealer de Mayagüez (proponente)
Instalación de aparatos automatizados en la red
Relacionadas
- Ponce – Sectores del casco urbano; urbanizaciones Extensión Mariani, Mariani, Palo de Pan; condominios Torre de Oro, Aurora Apartments; sectores casco urbano; urbanización Santa María
- Aibonito – Urbanizaciones San José, Bella Vista, Las Flores, Brisas de Aibonito; Reparto Robles, barrio Robles, Rabanal, carretera 722
Miércoles, 21 de enero
Automatización de distribución
- Aibonito – Urbanización San José, frente al edificio Happy Plaza, kilómetro 7, hectómetro 3, carretera 722
Relocalización de alimentador
- San Juan – Calle Delicia Labra, Condado, Rivot Villamil
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Yauco – Sector La República, sector Los Hernández, sector Quiñones, urbanización Quintas de Valle Verde, urbanización Villas del Cafetal 2, barrio Arturo Lluberas, parcelas Almácigo Bajo, parcelas Nuevas, sector Barrio Algarrobo, sector Cañita, sector Collores, sector Cuesta Los Padilla, sector El Rocío, sector El Siete, sector Facio, sector Feco Bonilla, sector La Linterna, sector Los Cruceros, sector Los Hernández, sector Manolo Pagán, sector Olivari, sector Quiñones, sector Ramón El Guardia, sector Tardí, urbanización Mansiones de Monterrey, urbanización Quintas del Rocío, urbanización San Francisco 1, urbanización San Francisco 2, urbanización Villa Real
Nueva construcción
- Dorado – Calle Asturias, urbanización Molinos del Río
- Isabela – Avenida Juan Hernández Ortiz, barrio Pueblo
Trabajos en postes
- Mayagüez – Barrio Santa Rosa
- Barranquitas – Barrio Palo Hincado, sector La Tiza
- Lajas – Carretera PR-117, kilómetro 2.8 interior, barrio Sabana Yeguas, sector Cantura
- San Sebastián – Urbanización Villa Rita, calles 4, 5, 6 y 8
- San Lorenzo – Barrio Jagual
Mantenimiento y reemplazo de soterrado
- Guaynabo – Carretera PR-834, kilómetro 0.58, Guaynabo
Removido de vegetación
- Peñuelas – Santo Domingo, calle 14 Apolo; Carretera 2, PR-132, Peñuelas
Jueves, 22 de enero
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Loíza – Sector Parcela Suárez, Parcela Viequez, Sector Mini Mini, Sector Santillana
- Santa Isabel – Barrio Velázquez, Barrio Playa Cortada, Barrio Las Hoya
- Manatí – Comunidad La Esperanza, Playa La Esperanza
- Guánica – Barrio La Luna y Sector San Jacinto, Guánica
Punto caliente
- Utuado – Barrio Las Palmas, Barrio Vivi Arriba, Barrio Consejo
Trabajos en postes
- Lares – Carretera 129, desde el kilómetro 15.5 hasta el kilómetro 29.0; sectores Mijan y Manolo Toledo del barrio Lares y sector El Jobo del barrio Buenos Aires
- Toa Baja – Calle Pino, Villa Pangola, sector Monte Bello, barrio Candelaria
- San Lorenzo – Barrio Hato, Estancias San Lorenzo, carretera 183, kilómetro 9; barrio Quebrada Arenas, sector Jacobo Pérez; parcelas barrio Espino; sector Los Pérez; sector La Quinta; sector Quebrada Lajas; barrio Guayabota
Removido de vegetación
- Caguas – Extensión Villa Blanca, calle Brillante, calle Turmalina, calle Circon
- Villalba – Barriadas: Borinquen, Cooperativa, Nueva; condominio Villalba Apartments; instituciones educativas: Colegio Nuestra Señora del Carmen, Escuela Daniel Serrano Rivera, Superior Lysander Borrero; parcelas: Jagüeyes, Jagüeyes Cotorreras; residenciales: Efraín Suárez, Enudio Negrón, Máximino Miranda, Villalba Housing; sectores: Achiote, Barrio Chino, El Latón, El Semil, Hacienda Sosa, Jagüeyes Arriba, Los Bravos, Los Cabros, Quintas del Alba, Stierra Santa, Vista del Lago; urbanizaciones: Alturas del Alba, Estancias de Valle Hermoso, Las Alondras, Miraflores, Monte Bello, Valle Hermoso, Vista Bella; parte del casco urbano de Villalba
- Adjuntas – Parcelas Irizarry, Garza Centro
Viernes, 23 de enero
Trabajos en postes
- Juncos – Carretera PR-31, barrio Caimito, sector Cabrito; barrio Lajas Arriba, PR-117, kilómetro 4.0 interior, sector Los Báez
- Lajas – Parcelas Salinas Fortuna, calles Aroma y Roble
- San Juan – Área Parque La Merced, gasolinera Shell, restaurante Popeyes, comunidad Sprint, condominio Mirador del Parque, condominio Torre Cibeles, urbanización Baldrich, urbanización Extensión Roosevelt, calle César González
- Barranquitas – Barrio Palo Hincado, PR-143, ramal PR-720, kilómetro 2.7, sector Los Muñoz; barrio Barrancas, sector Mana, Escuela Inocencio Cintrón Zayas, sector Cruzo Torres; barrio Cerro Arriba, sector La Pajona; barrio Mana, sector Las Vegas, Corozal
Automatización de distribución
- Aibonito – Barrio Rabanal, barrio Robles Sierra
Sábado, 24 de enero
Trabajos en postes
- Juncos – Urbanización Los Almendros, calle 2, PR-31, kilómetro 24.8
- Barranquitas – Barrio Palo Hincado, PR-143, ramal PR-720, kilómetro 2.7, sector Los Muñoz
- Lajas – Barrio Lajas Arriba, calle Juan Cruz Ramos, PR-117, kilómetro 3.9 interior; parcelas Lajas Arriba, PR-117, kilómetros 5.2, 5.7 y 5.8; La Parguera, calle 13 y avenida Albizu Campos, Hogar Villa de
Restauración y modernización de subestaciones
- Maunabo – Subestación 4373, Escuela Maunabo
Domingo, 25 de enero
Trabajos en postes
- Barranquitas – Barrio Honduras, urbanización San Cristóbal
- Juncos – Barrio La Placita, PR-31, ramal PR-946, kilómetro 0.7 interior
- Lajas – Barrio Lajas Arriba, PR-118, sectores Las Cuevas, Piñalejo, Los Torres y Genaro Nazario