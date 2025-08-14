LUMA Energy anuncia apagones programados en 14 pueblos
Comenzarán desde temprano hoy, jueves.
La empresa LUMA Energy anunció su plan de interrupciones programadas para este jueves, debido a mejoras que realizará al sistema de energía eléctrica, que afectarán a unos 14 pueblos.
Según indica el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de su portal, los trabajos incluirán el reemplazo de postes, reparación de líneas eléctricas, así como el removido de vegetación “peligrosa”.
En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.
“Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, advierte el consorcio a través de su página web.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Guaynabo
Caguas
Yauco
Camuy
San Juan
Coamo
Arecibo
Salinas
Ponce
Humacao
Aibonito
Manatí
Aguada
Trujillo Alto