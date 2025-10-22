LUMA Energy anuncia apagones programados hoy en 14 municipios
Realizarán varios trabajos.
LUMA Energy anunció que hoy, miércoles, realizará mejoras planificadas en la infraestructura eléctrica de Puerto Rico que provocarán interrupciones programadas en 14 pueblos de la Isla.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.
“Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, lee el portal del consorcio.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Canóvanas
Vega Baja
San Germán
Vega Alta
Barranquitas
Caguas
San Juan
Dorado
San Sebastián
Ponce
Guayanilla
Cidra
Humacao
Las Marías