Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel (AACPS, por sus siglas en inglés), uno de los 40 sistemas escolares más grandes de los Estados Unidos y el cuarto más grande de Maryland,hizo su cuarto viaje a San Juan para reclutar maestros de la Isla.

Los salarios son basados en el nivel de educación y años de experiencia. El salario inicial para los maestros recién graduados, sin experiencia, con un bachillerato es de $50,247 y $ 53,300 con una maestría.

Sin embargo, los maestros con experiencia y maestría pueden recibir hasta 20 años de crédito de experiencia. Si son acreditados con 20 años de experiencia y tienen una maestría, pueden empezar con un salario de $85,557; si tienen una maestría y 30 créditos adicionales, pueden empezar con $90,758, y con 60 créditos adicionales empezarán con $94,403.

Además, AACPS ofrece asistencia con la reubicación (hasta $ 2,500) a los maestros que aceptan empleo en escuelas selectas.

AACPS ofrece una gran cantidad de recursos para ayudar a los maestros del distrito incluyendo el programa Right Start con mentores, orientación para maestros y un calendario de oportunidades de desarrollo profesional.

Nelson Álvarez, un maestro de Educación Física que se mudó de Puerto Rico en el 2018, acredita al programa Right Start por ayudarlo en su transición a AACPS.

“Trabajar en AACPS como educador ha sido una experiencia de aprendizaje extraordinaria. Mi experiencia como maestro nuevo en este distrito ha sido excelente, y la razón de esto es el programa Right Start “, dijo Álvarez. “No me dejaron sólo, me acompañaron durante mi primer año para comprender como se debe trabajar en AACPS”.

Carlos Ríos Rivera, un maestro de matemáticas también en su segundo año con AACPS, está de acuerdo con el Sr. Álvarez.

“En mi experiencia, enseñar en Anne Arundel es más que una oportunidad de trabajo. Proporciona crecimiento y desarrollo personal. El programa Right Start le brinda las herramientas para sentirse cómodo en su escuela y lo guían desde el principio”.

Dr. Aileen Gonzalez-Rodríguez, maestra de Ciencias Ambientales en su tercer año con AACPS, dijo que encontró que el programa fue un gran apoyo.

“El programa Right Start brinda a los maestros tranquilidad, supervisión y asistencia en AACPS para enfrentar los desafíos del año escolar”, dijo. “Junto con esto, el programa garantiza que estos maestros tengan una conección directa con alguien en quien puedan confiar”.

AACPS ofrecerá sesiones informativas diarias donde los candidatos pueden escuchar directamente a los maestros que se han mudado de Puerto Rico y actualmente están trabajando en nuestro distrito escolar.

El evento continuará en el Double Tree by Hilton en San Juan hasta mañana, miércoles, 29 de marzo. Los maestros tendrán la oportunidad de entrevistarse con representantes del sistema escolar y al mismo tiempo aprender más sobre los programas del distrito. Todos los maestros interesados en asistir deben ser bilingües (inglés/español). Para más información y para registrarse para este evento, visite www.aacps.org/hiringevent.