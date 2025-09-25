La empresa LUMA Energy llevó a cabo este jueves una serie de trabajos programados en diversos municipios de la Isla —incluyendo Vieques y Culebra— con el objetivo de mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica.

Las labores, según se indicó en declaraciones escritas, forman parte de un plan de mantenimiento y modernización que impacta directamente a miles de clientes.

En el comunicado, LUMA indicó que estas interrupciones programadas, aunque temporales, son “cruciales para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo”.

La compañía también destacó que se están realizando trabajos que no implican interrupción del servicio, pero que son igualmente importantes para fortalecer la infraestructura energética del país.

Intervenciones por municipios:

Vieques

Se realizaron trabajos en áreas críticas como:

Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez

Comunidad Florida

Comunidad Monte Santo

Comunidad Esperanza

Comunidad Santa María

Comunidad Villa Borinquen

Sector Jagüeyes, Sector La Mina, Sector Martineau, Sector Pozo Prieto, Sector Tortuguero, Sector El Pilón, Sector Las Marías, Sector Monte Carmelo

Urbanizaciones: Ciudad Dorada, Estancias de Isla Nena, Lucila Franco, La Perla, Punta Viento Estates, Playa Clara, Casa de Playa Beach Village, Isabel II

Residencial Jardines de Vieques

Parcelas Brisas de Santa María

Escuela María M. Simmons de Rivera

Iglesia Apostólica Romana

Estación de Bomberos de Vieques

Culebra

Barrios: Fulladoza, Pueblo, Flamenco, Playa Sardinas

Barriadas: Clark, Villa Muñeco

Comunidad Villa Flamenco

Condominio Costa Bonita Resort

Urbanizaciones: Alturas de Zoni, La Perla, Playa Clara, Punta Viento Estates

Cementerio Municipal de Culebra

Sector La Romana

Guayama

Barrios: La Hacienda, Brisas del Mar I-IV, Comunidad Caminos Blancos

Yauco

Barrio Algarrobo, Barrio Almacigo Bajo

Parcelas Nuevas, Arturo Lluberas

Sectores: Cañita, Collares, Cuesta Los Padilla, El Rocío, El Siete, Facio, Feco Bonilla, La Linterna, Los Cruceros, Los Hernández, Manolo Pagán, Olivari, Quiñones, Ramón El Guardia, Tardí, La República

Urbanizaciones: Mansiones de Monterrey, Quintas del Rocío, San Francisco 1 y 2, Villa Real, Quintas de Valle Verde, Villas del Cafetal 2

Aguadilla

Fábricas Hewlett Packard y OKI

Carolina

Centro Comunal Castellana, Iglesia ICOC Castellana en la Urb. Castellana Gardens, Ave. Galicia

Guayanilla

Barrio Macaná, Sector Botica PR-382 interior

Otros municipios impactados por labores técnicas

Naranjito

Se realizan trabajos de remoción de vegetación peligrosa en:

Sectores: Pomito, Arturo Morales, Camino Chango Vázquez, Camino Los Morales, Casco Urbano, Cuchillas, Flor Rivera, Fondo del Saco, Higuillales, La Jagua, Los Chévere, Los Pelusa, Maravilla, Rafael Padilla

Barrios: Higuillales, Achiote

Escuelas: Josefina Marrero Febus, Fidel G. Padilla, Mercedes Rosado, Coleen Vázquez

Residencial Candelario Torres

Centro de Diálisis, Calle Georgetti, Pista Municipal Carr. 164

Canóvanas

Barrio Lomas, Sector Los González

Sector Las Yayas

Mayagüez

Comunidad Vadi, Edificio Darlington, Escuela Mariano Riera Palmer

Sectores: Dulces Labios, La Marina

Urbanización Llavat

Bayamón

Carr. 168 (Cementerio Nacional)

Urbanización Sierra Bayamón

Condominios Las Villas de Bayamón

Sectores: La Morenita, Chinea (Carr. 174), Sánchez Mulero y Reyes

Barrio Guaraguao Arriba

Santa Isabel y Coamo

Restauración y modernización de subestaciones en:

Urbanizaciones: Brisas del Oasis, Portal de la Reina, Hacienda Miraflores, Las Fuentes de Coamo, Mansiones de Coamo, Paraíso de Coamo, Parque de las Flores, Reparto El Prado, Reparto Lomas, Hacienda Isabel

Condominios: Coamo Housing, Jardines de las Flores, Las Fuentes

Comunidades: Plaza Prados del Sur, Coamo Plaza Shopping Center

Sectores: La Pica, Lomas del Expreso, Useras, Callejón Bravo, La Frontera, Sabana Hoyos

Escuelas: Escuela Elemental Rufino Huertas

Parcelas: Las Flores, Mariano Colón

Urbanización Extensión Monte Flores

Guaynabo