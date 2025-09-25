Más de 10 pueblos pudieran tener interrupción del servicio eléctrico por trabajos de LUMA
Removerán vegetación y trabajarán en modernizar algunas subestaciones.
La empresa LUMA Energy llevó a cabo este jueves una serie de trabajos programados en diversos municipios de la Isla —incluyendo Vieques y Culebra— con el objetivo de mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica.
Las labores, según se indicó en declaraciones escritas, forman parte de un plan de mantenimiento y modernización que impacta directamente a miles de clientes.
En el comunicado, LUMA indicó que estas interrupciones programadas, aunque temporales, son “cruciales para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo”.
La compañía también destacó que se están realizando trabajos que no implican interrupción del servicio, pero que son igualmente importantes para fortalecer la infraestructura energética del país.
Intervenciones por municipios:
Vieques
Se realizaron trabajos en áreas críticas como:
- Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez
- Comunidad Florida
- Comunidad Monte Santo
- Comunidad Esperanza
- Comunidad Santa María
- Comunidad Villa Borinquen
- Sector Jagüeyes, Sector La Mina, Sector Martineau, Sector Pozo Prieto, Sector Tortuguero, Sector El Pilón, Sector Las Marías, Sector Monte Carmelo
- Urbanizaciones: Ciudad Dorada, Estancias de Isla Nena, Lucila Franco, La Perla, Punta Viento Estates, Playa Clara, Casa de Playa Beach Village, Isabel II
- Residencial Jardines de Vieques
- Parcelas Brisas de Santa María
- Escuela María M. Simmons de Rivera
- Iglesia Apostólica Romana
- Estación de Bomberos de Vieques
Culebra
- Barrios: Fulladoza, Pueblo, Flamenco, Playa Sardinas
- Barriadas: Clark, Villa Muñeco
- Comunidad Villa Flamenco
- Condominio Costa Bonita Resort
- Urbanizaciones: Alturas de Zoni, La Perla, Playa Clara, Punta Viento Estates
- Cementerio Municipal de Culebra
- Sector La Romana
Guayama
- Barrios: La Hacienda, Brisas del Mar I-IV, Comunidad Caminos Blancos
Yauco
- Barrio Algarrobo, Barrio Almacigo Bajo
- Parcelas Nuevas, Arturo Lluberas
- Sectores: Cañita, Collares, Cuesta Los Padilla, El Rocío, El Siete, Facio, Feco Bonilla, La Linterna, Los Cruceros, Los Hernández, Manolo Pagán, Olivari, Quiñones, Ramón El Guardia, Tardí, La República
- Urbanizaciones: Mansiones de Monterrey, Quintas del Rocío, San Francisco 1 y 2, Villa Real, Quintas de Valle Verde, Villas del Cafetal 2
Aguadilla
- Fábricas Hewlett Packard y OKI
Carolina
- Centro Comunal Castellana, Iglesia ICOC Castellana en la Urb. Castellana Gardens, Ave. Galicia
Guayanilla
- Barrio Macaná, Sector Botica PR-382 interior
Otros municipios impactados por labores técnicas
Naranjito
Se realizan trabajos de remoción de vegetación peligrosa en:
- Sectores: Pomito, Arturo Morales, Camino Chango Vázquez, Camino Los Morales, Casco Urbano, Cuchillas, Flor Rivera, Fondo del Saco, Higuillales, La Jagua, Los Chévere, Los Pelusa, Maravilla, Rafael Padilla
- Barrios: Higuillales, Achiote
- Escuelas: Josefina Marrero Febus, Fidel G. Padilla, Mercedes Rosado, Coleen Vázquez
- Residencial Candelario Torres
- Centro de Diálisis, Calle Georgetti, Pista Municipal Carr. 164
Canóvanas
- Barrio Lomas, Sector Los González
- Sector Las Yayas
Mayagüez
- Comunidad Vadi, Edificio Darlington, Escuela Mariano Riera Palmer
- Sectores: Dulces Labios, La Marina
- Urbanización Llavat
Bayamón
- Carr. 168 (Cementerio Nacional)
- Urbanización Sierra Bayamón
- Condominios Las Villas de Bayamón
- Sectores: La Morenita, Chinea (Carr. 174), Sánchez Mulero y Reyes
- Barrio Guaraguao Arriba
Santa Isabel y Coamo
Restauración y modernización de subestaciones en:
- Urbanizaciones: Brisas del Oasis, Portal de la Reina, Hacienda Miraflores, Las Fuentes de Coamo, Mansiones de Coamo, Paraíso de Coamo, Parque de las Flores, Reparto El Prado, Reparto Lomas, Hacienda Isabel
- Condominios: Coamo Housing, Jardines de las Flores, Las Fuentes
- Comunidades: Plaza Prados del Sur, Coamo Plaza Shopping Center
- Sectores: La Pica, Lomas del Expreso, Useras, Callejón Bravo, La Frontera, Sabana Hoyos
- Escuelas: Escuela Elemental Rufino Huertas
- Parcelas: Las Flores, Mariano Colón
- Urbanización Extensión Monte Flores
Guaynabo
- Edificio de Univisión Puerto Rico
- Escuela de Artes Plásticas
- Escuela Román Baldorioty de Castro
- Calles: Carrazo y Díaz Navarro (Casco Urbano)