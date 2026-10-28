Sobre 160,000 clientes de LUMA Energy se encuentran sin servicio eléctrico esta noche, luego de que fallas mecánicas en las centrales San Juan y Aguirre provocaran una marcada deficiencia en la generación disponible para atender la demanda pico.

De acuerdo con el portal de MiLUMA, a las 8:00 p.m. se registraban 160,921 abonados sin luz a través de la isla, lo que representa el 10.96% del total de la clientela.

Las zonas con mayor impacto son las regiones de Arecibo (39,683 clientes sin servicio), San Juan (28,691), Ponce (27,870) y Caguas (25,952). Por su parte, las regiones operacionales de Bayamón (20,990), Mayagüez (17,430) y Carolina (305) también reportan miles de sectores a oscuras a causa de los relevos de carga forzosos.

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Más temprano en la tarde, el consorcio encargado de la transmisión y distribución eléctrica había advertido sobre la alta probabilidad de que ocurrieran interrupciones en el servicio durante el periodo nocturno.

Mediante declaraciones escritas, la empresa detalló que los datos operacionales proyectaban una insuficiencia de aproximadamente 311 megavatios (MW), atribuida a fallas en la unidad 5 de la Central San Juan y en una de las unidades generatrices de la Central Aguirre.

Hugo Sorrentino, portavoz de prensa de LUMA, había anticipado que este déficit de generación significaba que “más de 100,000 clientes posiblemente podrían verse impactados por relevos de carga”, cifra que finalmente fue superada al caer la noche.