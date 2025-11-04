El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que, aunque una masa de aire seco limitará en gran medida las lluvias durante la mañana de hoy, martes, se esperan aguaceros entre la tarde y la noche en varias zonas de la Isla.

Según el informe diario de la agencia, la mañana podría mantenerse mayormente seca. Sin embargo, en horas de la tarde se anticipan lluvias localizadas sobre el oeste y suroeste de Puerto Rico.

En horas de la noche, una masa de aire más húmeda llegará a la región, provocando aguaceros adicionales sobre las Islas Vírgenes estadounidenses y el este del país.

El SNM advirtió sobre posibles acumulaciones de agua en carreteras y zonas con drenaje deficiente, especialmente en sectores del este y oeste de la isla.

Las autoridades meteorológicas exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones del tiempo y a seguir los boletines del Servicio Nacional de Meteorología