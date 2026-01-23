Ante el creciente interés de los empleados federales por asegurar un retiro estable y bien planificado, la firma Maldo Group celebrará un seminario educativo libre de costo dirigido a servidores públicos del área oeste, enfocado en la planificación estratégica del retiro federal. El evento se llevará a cabo el sábado, 31 de enero de 2026, en el Holiday Inn Mayagüez & Tropical Casino, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Este será el segundo seminario organizado por Maldo Group, como respuesta directa a la necesidad identificada de orientación clara, actualizada y confiable sobre los beneficios federales y las decisiones financieras que impactan el futuro de miles de empleados públicos. La actividad no tendrá costo para los participantes e incluye almuerzo, como parte de una experiencia educativa accesible y enfocada en resultados. Maldo Group es actualmente una de las primeras opciones en Puerto Rico para ayudar al pueblo a planificarse.

El seminario contará con el peritaje de Luis Maldonado, Analista de Riesgo, quien lleva años atendiendo clientes del federal y ha desarrollado una gran experiencia en esta área. El analista de riesgo compartirá estrategias y consejos para ayudar a los participantes a tomar decisiones financieras informadas y lograr seguridad y tranquilidad en su futuro.

“Espero poder saludar personalmente a todos esos empleados federales que están en busca de orientación financiera en este encuentro educativo. Este espacio fue creado para darles las herramientas que necesitan para tomar decisiones efectivas y hacer que su dinero trabaje para ellos”, expresó Maldonado mediante declaraciones escritas.

Este evento está dirigido tanto a empleados federales activos como a aquellos que se encuentran próximos a jubilarse y buscan tomar decisiones informadas que protejan su estabilidad económica y la de sus familias.

Los espacios son limitados, por lo que se requiere registro. Para información adicional, pueden comunicarse al 787-520-2000 o 787-925-4878, o visitar www.luis-maldonado.com.