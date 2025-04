[Apr 21] Today's Weather! 🌞 Breezy, dry, and slightly warm. Beach day? Watch out for rip currents! 🌊

¡Pronóstico del día! 🌞 Ventoso, seco y un poco caluroso. ¿Día de Playa? ¡Cuidado con las corrientes marinas! 🌊 pic.twitter.com/kwkv42jW0b