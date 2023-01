Repleto de personas se encuentra este miércoles el Viejo San Juan.

Fueron miles y miles de turistas los que bajaron de cinco cruceros que entraron a la Bahía de San Juan. Estos fueron los cruceros Carnival Celebration, Oceania Riviera, Wonder of the Seas, Norwegian Getaway y Disney Fantasy.

El barco más imponente en los muelles de San Juan lo fue el Wonder of the Seas, de la línea Royal Caribbean. Se trata del crucero más grande en el mundo. Este hizo su entrada a la Bahía a eso de las 11:00 a.m.

“¡Este será otro gran año para el turismo en Puerto Rico! Damos la bienvenida a 21,000 pasajeros en San Juan visitándonos”, escribió el gobernador Pedro Pierluisi en sus redes social al darle la bienvenida a los turistas que llegaron a la costa boricua.

La multitud se desplegó, de inmediato, por las calles adoquinadas. Los policías municipales ordenaban el tráfico, principalmente para permitir que los transeúntes caminaran a sus anchas sin problemas con los vehículos. Algunas calles también fueron cerradas al tránsito, lo que ocasionó gran congestión vehicular en la zona histórica.

Entre las imágenes curiosas que se destacaron estuvo una pareja que se colocó cerca de La Fortaleza a realizar un ‘picnic’.

Ante este resurgir de la industria de cruceros, Pierluisi afirmó que se espera que este año 2023 se duplique la cantidad de turistas que llegaron a la Isla a través de este transporte en el 2022.

El pasado año cerró con la visita de alrededor de 600,000 pasajeros.

“El turismo está boyante, el turismo está rompiendo récord en Puerto Rico y vemos a una industria de cruceros recuperándose del efecto de la pandemia. Esta industria sufrió tremendamente como resultado la pandemia”, sostuvo el primer ejecutivo.

Pero, estos cruceros llegan en momentos en que la infraestructura de los muelles está deteriorada.

“Tenemos unos muelles que no están en condiciones adecuadas”, aceptó Pierluisi.

Señaló que fue el deterioro en que se encuentran los muelles de San Juan lo que llevó a que se privatizara la operación de los mismos.

La firma de la Alianza Público Privada se dio en agosto pasado. La empresa seleccionada por el gobierno lo fue San Juan Cruise Port, subsidiaria de Global Ports Holding.

“El nuevo enfoque es que vamos a tener un operador privado para todos los muelles turísticos. Vamos a tener unas mejoras impresionantes, sustanciales en todos los muelles turísticos. Se van a destinar tanto fondos federales como fondos del operador para hacer esas mejoras. Es un contrato, si mal no recuerdo, a 15 años, que ahora está en vías de cerrarse la parte financiera del mismo. Eso debe ocurrir en las próximas semanas o un mes a más tardar”, precisó.