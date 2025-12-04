El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció que a partir de este jueves, 4 de diciembre, la oficina de Secretaría Municipal se integra formalmente al Concierge Empresarial para ofrecer servicios de orientación y matrícula al Registro de Suplidores del Municipio de San Juan. Este nuevo servicio estará disponible todos los jueves en horario de 9:00am a 5:00pm, lo que ampliará las oportunidades para empresarios y emprendedores interesados en vender bienes y servicios al municipio.

“Desde que lanzamos el Concierge Empresarial hemos trabajado para simplificar procesos y acercar más servicios al sector empresarial de nuestra ciudad capital. La integración de la Secretaría Municipal impulsa un modelo más accesible y eficiente, fomentando un ecosistema donde abrir o expandir un negocio sea cada vez más sencillo”, expresó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

Como parte de esta expansión, los empresarios podrán recibir orientación sobre los requisitos para convertirse en suplidores del municipio, completar su registro directamente desde el Concierge Empresarial y someter la documentación necesaria para formalizar su inclusión. Quienes ya formen parte del Registro Único de la Administración de Servicios Generales podrán presentar su certificación vigente, mientras que aquellos que no cuenten con este registro deberán obtener una certificación de no deuda de su patente municipal y completar la solicitud de inclusión.

“El Concierge Empresarial se ha consolidado como el punto de entrada para emprendedores y empresarios que desean crecer en San Juan. Con la integración de la Secretaría Municipal ampliamos el abanico de servicios para garantizar que los procesos sean más accesibles, ágiles y transparentes. Nuestro compromiso es fortalecer el ecosistema empresarial de la ciudad capital”, indicó el licenciado Joel Pizá Batiz, director del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio.

El Concierge Empresarial, reconocido con el Premio a la Innovación por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y ubicado en el segundo nivel de Plaza Las Américas, ya ofrece servicios de registro y consulta de patentes, orientación en planificación y ordenación territorial, trámites con la Oficina de Permisos y acompañamiento empresarial mediante el programa Emprendimiento Capital. La integración de la Secretaría Municipal refuerza esta plataforma al ofrecer un servicio adicional que facilita la creación de nuevos suplidores municipales.

“Queremos que cada empresario y emprendedor sepa que en San Juan encontrará un gobierno accesible, dispuesto a acompañarlos en cada paso y enfocado en impulsar su crecimiento. Estas herramientas son parte de nuestro compromiso con una ciudad capital donde el talento, la innovación y las oportunidades sigan creciendo”, añadió el alcalde de la ciudad capital, Romero Lugo.

El Concierge Empresarial opera de lunes a sábado en horario de 9am a 6pm.