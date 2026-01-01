El primer bebé del año 2026 en Puerto Rico nació a las 12:06 de la madrugada de hoy en el Hospital Municipal de San Juan, según se informó oficialmente.

El bebé, Evans Milán, nació con un peso de 7 libras y 2 onzas. Su madre, Milagros Peralta Rodríguez, madre soltera, dio a luz en el Hospital Municipal de San Juan, con la asistencia de la doctora Andrea Pereira y las señoras Merced y Ramos como parte del equipo clínico.

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, destacó la importancia del nacimiento para el hospital y la ciudad. “Recibir el primer bebé del 2026 en nuestro Hospital Municipal nos llena de orgullo y esperanza. Este hospital tiene el privilegio de recibir un promedio de 130 bebés al mes en sus salas de parto, y sus servicios de Obstetricia y Ginecología se encuentran entre los más solicitados por la población de San Juan y de todo Puerto Rico, gracias a la excelencia en los servicios médicos y al compromiso de su facultad con el cuidado de la mujer y la vida desde su inicio”, expresó Romero Lugo.

El Hospital Municipal de San Juan se distingue por sus servicios de Obstetricia y Ginecología, ofreciendo atención especializada tanto para embarazos regulares como de alto riesgo, así como por su residencia acreditada por el Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME), donde se forman futuros obstetras y ginecólogos de la isla.

Por su parte, el doctor Luis Class, jefe del sistema de salud municipal, resaltó la labor del personal médico.

“Este nacimiento refleja el trabajo constante, humano y responsable de nuestros equipos clínicos, así como el compromiso del Hospital Municipal con ofrecer servicios de salud confiables, sensibles y de alta calidad para las familias que confían en nosotros”, indicó.