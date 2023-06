La secretaria interina del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodriguez Troche aseguró que la menor cuya madre fue asesinada el jueves pasado en el residencial El Prado en Río Piedras está recibiendo todos los servicios de ayuda que tiene disponible la agencia para casos como ese.

“A la menor se le están proveyendo todos los servicios sicológicos que requiere. En adición se está apoyando a otras personas del núcleo familiar, porque fue una pérdida bien significativa para esta menor, que evidentemente pues va a estar afectada”, aseguró la secretaria, agregando que se activó “todo el equipo sicosocial del Departamento que compete a casos como esta situación”.

Rodríguez Troche añadió que la menor “está ubicada en un lugar seguro y protegido”, algo que califció de “prioridad” en este momento para el DF.

“Estamos trabajando con ella día a día”, insistió.

A preguntas de la prensa, la secretaria aclaró que, una vez la niña regrese a la escuela, evaluarán que recursos serían necesarios para apoyar en su entorno educativo.

Jaimy Ramos Osorio fue asesinada a balazos frente a su apartamento en el residencial El Prado, en Río Piedras. ( Captura Facebook )

“Vuelvo y repito, esto es uno de esos casos que nosotros tenemos que trabajar... todos los casos requieren sensibilidad y requieren muchísimo cuidado, pero este específico, por las características en que se dio el caso pues tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo trabajamos, porque es una menor, en la prensa ha transcendido que ella fue quien hizo la llamada (al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar del asesinato), así que evidentemente es una menor en riesgo”, comentó la secretaria. “Por eso es que van a ver que soy bien parca en las expresiones relacionadas a este caso”.

“Pero sí, tenemos que identificar cuáles son las nuevas avenidas de acción de cara a un nuevo año escolar y las recomendaciones que se la harían a la familia”, agregó.

En la noche del pasado jueves, Jaimy Ramos Osorio, de 38 años, fue asesinada a balazos y su cuerpo fue colocado en un carrito de compras el cual sus sicarios llevaron hasta debajo de las escaleras del edificio 10 del residencial, donde lo abandonaron. Cerca se ocupó un contenedor con gasolina, el que se presume iban a utilizar para quemarla.

El sábado, se expidió una orden de arresto contra Nyckole David Rosario Jaime, de 28 años, quien enfrenta cargos por el asesinato en la modalidad de feminicidio, destrucción de evidencia y violación a la Ley de Armas, con una fianza de $3 millones.

Según la información, Rosario Jaime es residente del mismo complejo de vivienda pública que la víctima, con quien tuvo una confrontación. La Policía recaba la ayuda ciudadana para dar con el paradero del fugitivo, por lo que si lo ha visto, puede llamar a la línea confidencial (787) 343-2020.

Nyckole David Rosario Jaime, de 28 años, se encuentra fugitivo tras ser acusado en ausencia por el asesinato en la modalidad de feminicidio, destrucción de evidencia y violación a la Ley de Armas de una mujer en el residencial El Prado, en Río Piedras. ( Suministrada )

Sobre el caso del Flamboyán Real

La secretaria también se refirió, aunque sin entrar en muchos detalles, al caso reciente de la orden de cierre del hogar para cuido de pacientes de salud mental Flamboyán Real, luego que trascendieran imágenes de una menor que estaba allí encadenada, se detectaran múltiples violaciones y se imputara maltrato y negligencia institucional a dicho hogar.

“Según tengo entendido, Assmca (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción) emitió una determinación de cierre al hogar porque encontró una serie de deficiencias en el proceso. Obviamente ya la investigación está concluida. Siempre he dicho, y esto no es mérito del Departamento de la Familia, pero, en todo caso, y esto aplica no tan solo al Departamento sino a cualquier otra entidad, en estos casos a los hogares les asiste un proceso de apelación. Así que yo me imagino que ese hogar estará determinando si lo va a hacer o no lo va a hacer”, explicó la secretaria.

“Así que el proceso no concluye con el cierre, porque siempre tienen unas avenidas administrativas y legales que pueden adoptar. Así que no podemos decir que es una determinación final y firme, porque todavía está en esos procesos que uno no sabe si van a apelar o no, y quiero ser muy respetuosa de los procesos que se llevan en Assmca”, añadió.

Rodríguez Troche tampoco quiso hablar sobre posibles cargos criminales, y se limitó a comentar que “todo va a depender de lo que determine la investigación”.

“Siempre quiero ser bien enfática en que, en estos casos, hasta que uno no tiene el elemento final, sería inclusive discriminatorio contra el hogar, discriminatorio contra las menores y las participantes emitir un juicio, y sobre todo en una Isla donde nosotros somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Y en ese sentido, si se determinara que hay maltrato institucional, que hay una negligencia crasa en el cumplimiento del deber, pues hay unas leyes y reglamentos que establecen cuáles son las posibles penalidades”, agregó la secretaria.

Por último, la secretaria también se refirió al operativo policial de horas de la mañana en el residencial Los Lirios, en que hubo varios menores involucrados, y recordó que “como en todo caso de este tipo, la Policía de Puerto Rico siempre trabaja de la mano con nosotros y cuando hay este tipo de intervención nos avisa de antemano”.

Explicó que, de manera general en este tipo de casos, el DF hace una evaluación de la situación de los menores, “y la prioridad es ubicarlos con un familiar” y si no hay un familiar disponible, los pone bajo su custodia.

En el caso en particular de la mañana, agregó que todavía estaban investigando a ver si había un familiar disponible para que cuidara de esos menores, y esperaban tener una respuesta a esos efectos más adelante en el día.

Las expresiones de Rodríguez Troche tuvieron se dieron durante una conferencia de prensa en la que se anunció un nuevo desembolso de fondos del programa Pandemic EBT Verano, para los y las estudiantes que participan del programa de comedores escolares.