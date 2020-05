National University College (NUC) informó que hoy recibió la primera mitad de los fondos del Emergency Financial Aid Grants to Students under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES Act) equivalentes a $10,683,583. Estos fondos son destinados para ayudas económicas a los estudiantes elegibles de los Recintos y Centros Extensión NUC IBC Institute.

“Como ha sido nuestro compromiso siempre, estamos trabajando arduamente para que estos fondos lleguen lo antes posible a nuestros estudiantes. A partir de mañana, 14 de mayo de 2020, las Oficinas de Asistencia Económica y Recaudaciones de la institución comenzarán los desembolsos por pago directo y cheques a todos los estudiantes elegibles. La cantidad otorgada a cada estudiante elegible se determinó utilizando como base la Contribución Familiar Esperada, por sus siglas en ingles EFC, información de ingresos reportados en la FAFSA 2019-2020 y el estatus de matrícula del estudiante (tiempo completo o parcial). Las cantidades a distribuir fluctuarán entre $500 y $800”, expresó por escrito Michael W. Bannett, presidente de National University College.

PUBLICIDAD

El Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE) estableció los requisitos para la distribución de estos fondos. Los estudiantes elegibles tenían que estar matriculados en algún curso de manera presencial antes de la emergencia, tener gastos relacionados a la interrupción de las operaciones, tener una solicitud de FAFSA completada y continuar matriculado al momento de la distribución de fondos.

“Sabemos que esta emergencia ha exigido a nuestros estudiantes un esfuerzo adicional para poder adaptarse a una nueva forma de estudio. Estos fondos son una buena ayuda para este proceso de transición que han afrontado. Por nuestra parte, seguimos desarrollando contenidos virtuales que mejoren la experiencia educativa a distancia hasta que podamos regresar a nuestras clases presenciales. Estoy sumamente orgulloso del compromiso de nuestros estudiantes que han continuado su preparación académica, aún en las circunstancias que vivimos. Estoy convencido que este reto nos preparará para ser más versátiles y flexibles en el futuro, a los estudiantes y a la institución” agregó el presidente.

Los estudiantes que aun no han llenado la FAFSA, deben comunicarse con la Oficina de Asistencia Económica de su recinto para completar este requisito. Para información adicional, pueden llamar al 787-522-7444.