Una onda tropical localizada al suroeste de las islas de Cabo Verde en el Atlántico tiene un 70% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días, informó esta mañana el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

Aunque las probabilidades de formación en las próximas 48 horas son bajas, de un 30%, el sistema podría convertirse en depresión tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana.

“Las condiciones ambientales siguen siendo propicias para el desarrollo gradual de este sistema durante los próximos días”, precisó el Centro Nacional de Huracanes. La onda se desplaza hacia el oeste-noroeste a unas 15 millas por hora y se espera que recorra el Atlántico este y central hasta principios de la próxima semana.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan explicó que los modelos muestran diferencias sobre la ruta que podría tomar esta onda tropical. Se espera que su desplazamiento sea más claro hacia el fin de semana.

Mientras tanto, la agencia enfatizó que durante las tardes en Puerto Rico predominarán los aguaceros y las tronadas en los próximos días.

Cabe destacar que actualmente la región se encuentra en el pico de la temporada de huracanes, según recordó el lunes Ernesto Morales, coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología, quien exhortó a no bajar la guardia y mantener la preparación ante cualquier eventualidad.