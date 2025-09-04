La onda tropical que avanza sobre el Atlántico con alto potencial ciclónico podría acercarse a la región del Caribe la próxima semana, informó esta madrugada el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

El sistema mantiene un 80% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días y un 40% en las próximas 48 horas.

“Las condiciones ambientales son propicias para el desarrollo de este sistema durante los próximos días, y es probable que se forme una depresión tropical a finales de esta semana o durante el fin de semana sobre el Atlántico oriental o central”, indicó la agencia.

De hecho, el centro señaló que la onda ha mostrado señales de organización en las últimas horas.

Actualmente, el sistema se encuentra a varios cientos de millas al suroeste de las islas de Cabo Verde y, según el pronóstico, se moverá lentamente hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 5 y 10 millas por hora.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan explicó que todavía hay mucha incertidumbre con esta onda tropical, ya que los modelos meteorológicos no coinciden.

Imagen de satélite del Atlántico en la mañana del 4 de septiembre de 2025. ( NOAA )

Según el modelo GFS, el sistema se movería al noreste de la región, mientras que el modelo europeo (ECMWF) lo coloca un poco más cerca de las islas a finales de la próxima semana.

Aunque el pronóstico a largo plazo aún es incierto, Meteorología exhortó a revisar los planes de emergencia y mantenerse atentos a los pronósticos oficiales.

La temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzó el pasado 1 de junio, se encuentra en su etapa más activa.

