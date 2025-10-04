La onda tropical que emergió recientemente de las costas de Áfica y que es vigilada por su posibilidad ciclónica creó una baja presión a cientos de millas al sur de las Islas de Cabo Verde, informó el Centro Nacional de Huracanes (NH por sus siglas en inglés).

Aunque actualmente el sistema presenta una baja organización, los pronósticos apuntan a que las condiciones ambientales serán favorables para su desarrollo gradual durante los próximos días.

De continuar su evolución, podría convertirse en una depresión tropical entre mediados y finales de la próxima semana, mientras se desplaza hacia el oeste a través del Atlántico tropical central, acercándose al arco de las Antillas.

Por el momento, el sistema no representa una amenaza inmediata para tierra.

Si el sistema lograra convertirse en tormenta llevaría por nombre Jerry.

la temporada de huracanes en el Atlántico arrancó el pasado 1 de junio y se extiende hasta el próximo 30 de noviembre.

Actualmente el NHC solo monitorea la onda tropical que salió del continente africano dado a que no hay más sistemas activos en la cuenca del Atlántico.

Hace unos días, el huracán Imelda se disipó en aguas al norte del mencionado océano tras impactar a Bermuda como huracán categoría 2.