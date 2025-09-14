El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que una onda tropical que pasa hoy, domingo, por nuestra región provocará aguaceros y riesgo de inundaciones.

Según abundó la agencia en su informe diario, se espera que las lluvias ocurran en la tarde de hoy. Aunque todo Puerto Rico está en riesgo de inundaciones, las zonas del nor-este, sur-este y oeste de Puerto Rico tendrán mayor riesgo de inundaciones.

Además de los aguaceros, se espera que se registren tormentas eléctricas.

“Una onda tropical traerá aguaceros y tronadas a través de las USVI y PR hoy. ☔Las lluvias fuertes podrían provocar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos de tierra“, advirtió el NWS.

“Tronadas aisladas pueden generar rayos peligrosos y ráfagas fuertes”, agrega el informe.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada, evitar transitar por áreas inundadas y no intentar cruzar carreteras cubiertas de agua, ya sea a pie o en vehículo. También se exhorta a tener precaución ante posibles rayos y ráfagas de viento durante las tormentas eléctricas.