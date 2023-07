New Record | Nuevo Récord

We've got a new high temperature record of 94ºF in San Juan! This breaks the old record of 93ºF set in 2015 & 1974. | Tenemos un nuevo récord en temperatura máxima de 94 ºF en San Juan! Esto rompe el el récord anterior de 93ºF en el 2015 & 1974. #prwx pic.twitter.com/uXVZs33Bxf