Posibles interrupciones de luz este lunes por trabajos de LUMA
Mira los municipios y sectores donde se realizarán.
LUMA Energy anunció que este lunes llevará a cabo trabajos programados en varios municipios para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica.
Estas labores, aunque podrían causar interrupciones temporales, son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo, según el consorcio.
A continuación, los municipios y sectores donde se realizarán los trabajos programados:
Trabajos en postes
- Barranquitas – barrio Cañabón, PR-772 kilómetro 7.5 interior, sector Los Aponte; barrio Cañabón, sector La Torre; barrio Cañabón, sector Cuba
- Manatí – carretera 149, barrio Coto Sur; Sabana Seca, barrio Montebello, PR-642, sector El Cuco
- Canóvanas – parcelas Las 400
- Guayanilla – barrio Macana del Río, sector Los Torres
Requerido por el cliente
- Aguada – residencial Francisco Egipciaco, calle Minerva, PR-411 y PR-115
Nueva construcción
- Salinas – carretera 706, Aguirre, Salinas; subestación privada 4565, Agrosciences
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Camuy / Lares – barrio Quebrada y barrio Callejones
- Hatillo – barrio Aibonito, sector Leneros; barrio Campo Alegre, sector Cuchi 2
- Salinas – subestación privada 4565, Agrosciences
- San Juan – San Francisco 401, 403, 405; Balcones al Castillo; San Francisco Apartment; O’Donel 200; edificio Gámbaro y Starbox Café
Removido de vegetación
- Ponce – urbanización Quinta de Monserrate e Iglesia Metodista Glenview