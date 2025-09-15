( Pablo Martínez Rodríguez )

LUMA Energy anunció que este lunes llevará a cabo trabajos programados en varios municipios para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica.

Estas labores, aunque podrían causar interrupciones temporales, son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo, según el consorcio.

A continuación, los municipios y sectores donde se realizarán los trabajos programados:

Trabajos en postes

Barranquitas – barrio Cañabón, PR-772 kilómetro 7.5 interior, sector Los Aponte; barrio Cañabón, sector La Torre; barrio Cañabón, sector Cuba

– barrio Cañabón, PR-772 kilómetro 7.5 interior, sector Los Aponte; barrio Cañabón, sector La Torre; barrio Cañabón, sector Cuba Manatí – carretera 149, barrio Coto Sur; Sabana Seca, barrio Montebello, PR-642, sector El Cuco

– carretera 149, barrio Coto Sur; Sabana Seca, barrio Montebello, PR-642, sector El Cuco Canóvanas – parcelas Las 400

– parcelas Las 400 Guayanilla – barrio Macana del Río, sector Los Torres

Requerido por el cliente

Aguada – residencial Francisco Egipciaco, calle Minerva, PR-411 y PR-115

Nueva construcción

Salinas – carretera 706, Aguirre, Salinas; subestación privada 4565, Agrosciences

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Camuy / Lares – barrio Quebrada y barrio Callejones

– barrio Quebrada y barrio Callejones Hatillo – barrio Aibonito, sector Leneros; barrio Campo Alegre, sector Cuchi 2

– barrio Aibonito, sector Leneros; barrio Campo Alegre, sector Cuchi 2 Salinas – subestación privada 4565, Agrosciences

– subestación privada 4565, Agrosciences San Juan – San Francisco 401, 403, 405; Balcones al Castillo; San Francisco Apartment; O’Donel 200; edificio Gámbaro y Starbox Café

Removido de vegetación