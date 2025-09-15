LUMA Energy anunció que este lunes llevará a cabo trabajos programados en varios municipios para mejorar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica.

Estas labores, aunque podrían causar interrupciones temporales, son necesarias para garantizar la estabilidad del sistema a largo plazo, según el consorcio.

A continuación, los municipios y sectores donde se realizarán los trabajos programados:

Trabajos en postes

  • Barranquitas – barrio Cañabón, PR-772 kilómetro 7.5 interior, sector Los Aponte; barrio Cañabón, sector La Torre; barrio Cañabón, sector Cuba
  • Manatí – carretera 149, barrio Coto Sur; Sabana Seca, barrio Montebello, PR-642, sector El Cuco
  • Canóvanas – parcelas Las 400
  • Guayanilla – barrio Macana del Río, sector Los Torres

Requerido por el cliente

  • Aguada – residencial Francisco Egipciaco, calle Minerva, PR-411 y PR-115

Nueva construcción

  • Salinas – carretera 706, Aguirre, Salinas; subestación privada 4565, Agrosciences

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Camuy / Lares – barrio Quebrada y barrio Callejones
  • Hatillo – barrio Aibonito, sector Leneros; barrio Campo Alegre, sector Cuchi 2
  • Salinas – subestación privada 4565, Agrosciences
  • San Juan – San Francisco 401, 403, 405; Balcones al Castillo; San Francisco Apartment; O’Donel 200; edificio Gámbaro y Starbox Café

Removido de vegetación

  • Ponce – urbanización Quinta de Monserrate e Iglesia Metodista Glenview