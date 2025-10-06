El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió una advertencia de inundaciones repentinas para varios municipios esta tarde.

La advertencia está en efecto para Barranquitas, Coamo, Corozal, Orocovis, Santa Isabel, Lajas, Maricao, Mayagüez y San Germán hasta las 5:15 p.m.; Adjuntas, Jayuya, Ponce y Utuado hasta las 5:00 p.m.; Guayanilla, Peñuelas, Sabana Grande y Yauco hasta las 4:45 p.m.; y Salinas hasta las 3:45 p.m.

La agencia exhortó a no cruzar carreteras inundadas.

Esta tarde se han desarrollado fuertes aguaceros y tronadas en la isla debido a los efectos de una vaguada y una onda tropical que se desplazan por la región del Caribe.