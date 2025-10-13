LUMA Energy anunció que hoy, lunes, llevará a cabo diversas mejoras planificadas en la infraestructura eléctrica de Puerto Rico que incluirán interrupciones programadas en 12 pueblos de la Isla.

Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.

En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.

“Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, lee el portal del consorcio.

Estos son los pueblos en los que trabajarán hoy:

Canóvanas

Bayamón

Orocovis

Barranquitas

San Juan

Corozal

Utuado

Guayanilla

Mayagüez

Guayama

Dorado

Aibonito