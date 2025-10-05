Aerostar Puerto Rico, operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), informó que las operaciones aéreas regresaron a la normalidad este domingo, luego de una breve interrupción causada por las condiciones atmosféricas.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, aseguró que la prioridad de la empresa “siempre será garantizar la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones y el personal aeroportuario”, al explicar que las interrupciones se debieron a un protocolo preventivo activado por las condiciones meteorológicas.

La interrupción duró poco más de una hora.

Durante el evento atmosférico, las rampas del aeropuerto fueron cerradas temporalmente como medida de seguridad, conforme a los protocolos establecidos por la Administración Federal de Aviación (FAA). Aunque la paralización impidió despegues y aterrizajes durante ese periodo, el impacto en la programación de vuelos fue limitado, con retrasos máximos de aproximadamente una hora en algunas salidas.

“La seguridad de nuestros pasajeros, tripulaciones y personal aeroportuario es siempre nuestra máxima prioridad. Estamos en comunicación constante con las aerolíneas, agencias federales y la comunidad aeroportuaria para garantizar que, una vez mejoren las condiciones, la reanudación de operaciones se realice de forma ordenada y segura”, expresó Hernández.

Aerostar exhortó a los pasajeros con vuelos programados durante las próximas horas a mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas para obtener información actualizada sobre el estatus de sus vuelos.