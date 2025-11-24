Resumen de las 5 noticias que ocurrieron este fin de semana

1 Gobernadora firma medidas La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este viernes dos medidas para impulsar el servicio voluntario de adultos mayores y acelerar proyectos de energía. La medida para promover el voluntariado en los adultos mayores fue el Proyecto del Senado 518 que autoriza a los municipios, agencias, dependencias e instrumentalidades del gobierno a procurar fondos federales que permitan que los adultos mayores participen en programas de voluntariado en el gobierno. El otro proyecto impulsa el inicio de los proyectos de reconstrucción del sistema energético con fondos estatales, ante el atraso en los desembolsos federales.

2 Mueren madre y bebé en fatal accidente Una mujer y un menor murieron en medio de un accidente de tránsito en la PR-137 (expreso Vega Baja Morovis). Un conductor invadió el carril por donde transitaban la mujer y su criatura. La fémina falleció en el lugar mientras que el infante fue trasladado por paramédicos a un hospital de la zona, donde se certificó la muerte. El conductor que provocó el accidente arrojó .10% en la prueba de alcohol.

3 Sigue el chisme de Miss Universe El exjurado del concurso de Belleza Miss Universe, Omar Harfouch, aseguró que mostrará evidencia de que la elección de la representante de México, Fátima Bosh, se había planificado desde varios días antes. El triunfo de Miss México ha levantado todo tipo de polémicas sobre el concurso, que se llevó a cabo el pasado jueves en Tailandia. Harfouch dijo que planea presentar acciones legales contra la organización del evento por entender que hubo fraude.

4 Bad Bunny la montó en RD Cerca de 100,000 personas disfrutaron del arranque de la gira mundial “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, del cantante urbano Bad Bunny con dos funciones este fin de semana en el Estadio Olímpico de Santo Domingo. Espectadores de diversas partes del mundo, como Argentina, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia y hasta Europa, llegaron a conectar con el galardonado intérprete. El boricua tuvo como invitado especial a Romeo Santos en su función del sábado.