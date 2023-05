Mayagüez. Dos hipopótamos, un rinoceronte, un impala y un burro acompañarán a la elefanta Mundi en la travesía que emprenderán este jueves desde el Zoológico de Puerto Rico, doctor Juan A. Rivero, en Mayagüez, hacia sus nuevos hogares en los Estados Unidos.

Pese a que la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez, esperaba que entre 2:00 p.m. a 4:00 p.m. saliera la comitiva desde el cerrado parque, este hecho no ha ocurrido.

Primera Hora supo que se reportó un incidente que ha evitado que la elefanta entre a su jaula. Por tal razón, se ha decidido esperar hasta la hora de la comida, las 5:00 p.m. para hacer el intento de entre a la misma.

Rodríguez alegó, a preguntas de este diario, que desconoce que haya ocurrido algún incidente, como han mencionado los empleados del parque. Pero, aceptó que Mundi no ha querido entrar a su jaula.

“No ha querido entrar todavía. Vamos a esperar que sean las 5:00 de la tarde, que es su hora de comer, que debe estar entrando alrededor de esa hora”, señaló.

Se le insistió en el alegado incidente del que hablan los empleados del parque, pero esta lo rechazó. No explicó, de paso, la razón por la que el personal que tiene contacto con los animales fue despachado al mediodía.

“A lo mejor tiene información que yo no tengo, pero yo he estado allá y te puedo decir que esa es la información, esa es la verdad. Todavía no ha entrado (a la jaula). Tan pronto entre y coma, pues entonces, vamos a estar comenzando con los trabajos”, sostuvo la titular.

Una vez enjaulada, Mundi sería subida en un camión de arrastre para ser trasladada hasta el aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla. Vigilantes del DRNA, así como agentes de la Policía y de las agencias federales, resguardarán todo el camino.

Una vez lleguen al aeropuerto de Aguadilla, los animales pernoctarán allí bajo extremas medidas de seguridad y el cuidado de expertos.

El vuelo que trasladará a Mundi y sus acompañantes hacia Jacksonville, Florida, está provisto a salir de Aguadilla a eso de las 8:00 a.m. de mañana, viernes, a través de la línea aérea Atlas Airlines. Una vez arriben, serán transportados a sus destinos finales.

Mundi irá al Elephant Refuge North America (ERNA), localizado en Attapulgus, Georgia.

Mientras, los hipopótamos Jerónimo y Cindy viajarán a Texas, al santuario de The Wild Animal Sanctuary, junto al impala y a Felipe, el rinoceronte. acudirá al santuario de esta misma organización en Colorado. El burro ira a otro santuario en Arizona.

“Son muchas emociones encontradas. Pero te tengo que decir que la emoción que me predomina es felicidad. Aunque es una decisión muy difícil, estoy convencida que es la decisión correcta. Bien sabes que por años, mucho se discutió sobre qué iba a hacer del futuro (del Zoológico), mucho se discutió qué iba a ser del futuro de Mundi. Más, sin embargo, nadie hacía nada. Por años y por décadas, estos animales le dieron muchos años al pueblo puertorriqueño, a las familias puertorriqueñas y a los turistas que aquí venían. Llegó la hora de que le devolvamos, en un acto de amor, todo el cariño que nos dieron y les demos, por el resto de lo que le queda de vida, los mejores años en un mejor lugar. Así que exactamente eso fue lo que hicimos. Y exactamente eso es lo que está agendado para el día de hoy”, afirmó Rodríguez a Primera Hora.

La secretaria hizo constar que este traslado será el más grande que se ha realizado en los Estados Unidos con animales en peligros de extinción.

En los predios del Zoológico, son pocos los manifestantes que han llegado.

Cabe destacar que la zona está custodiada por la Policía desde la entrada y no se permite el paso vehicular. Esto provoca que aquellas personas que interesen estar frente a los portones de la instalación en el momento en que Mundi y sus acompañantes salgan del parque, deban caminar cerca de una milla a pie.

“Hago un llamado, pues, que por favor nos permitan culminar los trabajos de este traslado. Todos queremos lo mismo, el bienestar de estas especies. No poner en riesgo ni la vida de Mundi, ni la vida de las personas que están aquí trabajando, ni de los manifestantes. Así que reconocemos el derecho de que cada persona se pueda manifestar. Pero, por favor, el llamado es a que lo hagan de una manera pacífica para evitar cualquier accidente”, sostuvo la secretaria.

Por otro lado, la secretaria reconoció el derecho de los empleados a estar triste con la partida del animal más insigne del Zoológico, Mundi, y las demás especies que allí cuidaban.

“Todos estábamos con sentimientos encontrados. Pero, uno no puede aferrarse a nada, en este caso, a unas especies, siempre teniendo en cuenta que lo que estábamos buscando es el bienestar. Diferentes grupos se han expresado. Unos a favor, unos en contra. Más, sin embargo, todos llegamos a la misma conclusión. Todos queríamos lo mismo, el bienestar de cada una de las especies. Y eso es lo que estamos haciendo. Luego de un análisis, de evaluaciones, de saber qué podíamos hacer, de saber si podía crearse aquí un santuario, de saber si era viable, de si contábamos con el espacio, con el personal, llegamos a la conclusión, luego de las evaluaciones médico veterinaria, de que lo mejor era que aquellas especies que podían salir, salieran a otros estados de los Estados Unidos para que estuvieran en otros santuarios con su misma especie”, manifestó.

La secretaria explicó que los empleados del DRNA nunca fueron señalados por maltratar a los animales. No obstante, insisitó que era el momento de buscar una mejor calidad de vida para Mundi y sus compañeros del Zoológico de Mayagüez.

Este esfuerzo de buscarles refugios en Estados Unidos a los animales se realiza luego de que el 8 de marzo el gobierno local firmara un acuerdo con el Departmento de Justicia de los Estados Unidos, el cual evitó que se impusieran sanciones criminales o civiles por el maltrato que han sufrido los animales.

Dicho acuerdo también estipula que todos los animales deben ser trasladado a refugios en Estados Unidos en o antes de principio de septiembre.

La secretaria del DRNA indicó que están al día con los esfuerzos de traslados.

Informó que, una vez ya no hayan animales en el parque, los 12 empleados del DRNA que han laborado en el Zoológico serán trasladados a instalaciones de la agencia en la región. Mientras, se iniciaría la construcción del EcoJardín, una obra diseñada por la arquitecta Astrid Díaz.