El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, aseguró hoy que la agencia que dirige da los pasos para garantizar una respuesta efectiva ante la emergencia del COVID-19, incluyendo hacer más pruebas, hasta el máximo de capacidad de la agencia, y hacer logra el “contact tracing” (rastreo) de todos los casos positivos, de manera que se pueda determinar qué otras personas pudieron contagiarse.

En una conferencia de prensa González Feliciano afirmó que, para evitar situaciones de dudas sobre las adquisiciones de pruebas y equipo, como ha ocurrido en el pasado, antes de su entrada a Salud, se están revisando todas las órdenes de compra.

Agregó que algunas pruebas que se compraron luego se ha determinado que no eran las adecuadas, pero es algo que le pasó, incluso, al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) porque la situación era nueva y no se sabía exactamente qué era lo correcto.

González Feliciano se refirió a la situación de los ventiladores, que son pieza fundamental en la fase más crítica de la enfermedad, y aseguró que se han hecho varias compras, “pero no hay garantía ninguna” de su recibo.

“Hay una demanda significativa. Irrespectivamente de lo que se haya ordenado, muy poco ha llegado a Puerto Rico”, dijo, comentando que tan solo Nueva York, uno de los focos de la pandemia, ha pedido 30,000 unidades.

Afirmó que, al momento, hay 500 ventiladores disponibles en Puerto Rico.

No obstante, dijo que un elemento positivo es que la ocupación en los hospitales en Puerto Rico está tan solo en 38%.

El secretario de Salud subrayó, además, que están tomando medidas para incentivar a los hospitales y evitar así que haya crisis con su personal. Afirmó que ASES estará haciendo pagos prospectivos, para garantizar que tengan flujo de caja.

Mencionó también una solicitud de $90 millones al gobierno federal para los hospitales y que la gobernadora Wanda Vázquez Garced estará presentando iniciativas adicionales en favor de los hospitales.

González Feliciano, en la conferencia de prensa, abordó también los incidentes con hospitales que rechazaron a pacientes con síntomas de Covid-19 y aseguró que los sucesos están en revisión por las entidades pertinentes y se exponen a sanciones.

Por otro lado, dijo que en el Hospital Regional de Bayamón se ha hecho una inversión para asegurar que cuenten con 20 cuartos de aislamiento con presión negativa para manejar a pacientes de coronavirus, que sobrepasan los 300 casos en la Isla.

Aclaró, sin embargo, que “no hay tal cosa como el hospital para los casos de coronavirus”, y que “otros hospitales están preparados para manejar a los pacientes”.

“Se está haciendo todo conforme a la data existente y con la mejor voluntad”, sostuvo el secretario en referencia a todas las medidas anunciadas.

No obstante, a todas las medidas, González Feliciano fue enfático en que “los días venideros son extremadamente importantes y el distanciamiento social y el ‘lock down’ son extremadamente importantes. Manténgase con distanciamiento social. Sea responsable”.

“No tiene cabida en Salud en estos momentos”

Sobre la polémica con Mabel Cabeza, una empleada de confianza a la que se le imputan intervenciones indebidas que habrían sido la causa de la salida de la anterior secretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, el nuevo titular afirmó que ya no está en la agencia.

“Cuando yo llego, determino que no es de mi confianza, y pido removerla. Se eliminó su contrato. No tiene ningún tipo de inherencia en Salud, ni es contacto con Fortaleza. No tiene cabida en Salud en estos momentos”, afirmó.

Se supo que el contrato de Cabeza termina el próximo lunes, y tiene derecho a una liquidación de 32 días de vacaciones. Su salario era de $7,773 mensuales.

El secretario agregó que todos los contratos con la agencia empleadora Manpower también están bajo revisión, para asegurarse que cumplen con lo requerido.

Contrato millonario

González Feliciano ofreció a la prensa copia del polémico contrato millonario sobre la compra de ventiladores. El mismo revela que no se completó. El acuerdo era para 713 aparatos y sensores, por el costo de $13,329,850, incluyendo equipo y materiales.

Según el contrato, los ventiladores se adquirirían a Puerto Rico Sales & Medical Services, a un costo de $18,650 por unidad, a entregarse entre 16 a 20 meses. Aclara que el precio incluye la entrega en el hospital y adiestramiento del personal, pero no el IVU.

Curiosamente, entre los documentos también se certifica que “el Departamento de Salud no dispone de fondos en el presente AF-2020 para el trámite de esta compra y/o servicio”.

De igual forma, el secretario entregó copia detallando la entrega de 1,300 kits de pruebas para el coronavirus a diversas instituciones.

Además, Primera Hora recibió copia de las órdenes de compra de cuatro modelos de ventiladores diferentes que sí se han completado, para un total de 380 unidades, por $7,689,750.

Según el documento, Puerto Rico Sales & Medical Services proveería 25 unidades a un costo de $19,450 para el 3 de abril, y otras 240 a un costo de $18,650 en entregas parciales a 16 semanas; Cardinal Health entregaría otros 15 ventiladores a un costo de $32,000 para el 20 de abril; y Castros Busnies otros 100 a un costo de $22,400 para el 7 de abril.