Ni uno, ni dos, ni tres hijos... Un trovador sangermeño alega ser padre de 56 hijos y dice “no deberle ni un centavo a la Administración para el Sustento de Menores (ASUME)”.

Se trata don Martín Salvatore Laborde, cuya historia se dio a conocer con motivo del ‘Cuarto Festival del Arroz con Dulce y Almojábanas’, que inicia hoy en San Germán y se extiende hasta el domingo.

El hombre, que nació en Brooklyn, Nueva York, pero lleva años radicado en el barrio Caín, de San Germán, comenzó su cría a los 17 años.

“Soy el orgulloso padre de 56 hijos, los procreé en 47 mujeres… Me iba, me buscaba una ‘jeva’ y así por el estilo”, recordó el hombre de 65 años de edad, según se indicó en un comunicado de prensa.

La historia de Don Martín se compartió para invitar al pueblo la actividad.

“Los invito, por este medio, a que se den cita en el ‘Cuarto Festival del Arroz con Dulce y Almojábanas” de nuestro amado San Germán… Desde hoy viernes, hasta este domingo”, sostuvo.

Mientras, el alcalde Virgilio Olivera resaltó la historia del hombre.

“Don Martín, además de ser una persona muy querida por toda la ciudad de San Germán, es un gran trovador. Le agradecemos su gran amor por nuestro pueblo y cultura”, señaló el alcalde.

Explicó que el objetivo del festival es fortalecer la unidad familiar, propiciar el sano entretenimiento y ayudar al desarrollo económico de los queridos comerciantes.