⚡⚠️❗Special Weather Statement: STRONG T-STORM OVER SE PR. Wind gusts up to 40 mph are possible. | Comunicado Especial sobre las Condiciones del Tiempo: TRONADA FUERTE SOBRE el SE PR. Ráfagas de vientos de hasta 40 mph son posibles. Until | Hasta…7:15 AM AST NOV 10. #PRwx