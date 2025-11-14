Unas condiciones del tiempo variable, con periodos de sol y lluvias, principalmente en horas de la tarde, así como condiciones marítimas peligrosas para el océano Atlántico se registran para este viernes, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

El informe de las condiciones del tiempo indica que una vaguada se desplaza por la región, lo que podría generar fuertes aguaceros y tormentas eléctricas aisladas. Se precisó que mientras avance el día se experimentará “una disminución de la nubosidad; sin embargo, aumentará el calentamiento diurno, lo que dará lugar a convección por la tarde”.

Estos aguaceros en la tarde ocasionarán un riesgo elevado de inundaciones para la zona oeste y limitado para el noroeste, suroeste y el área central. No obstante, se alertó que el mayor foco de los aguaceros será en el interior y el noroeste de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Se esperan aguaceros y tronadas aisladas esta tarde sobre el oeste de Puerto Rico, generados por el calentamiento diurno y la humedad asociada a una vaguada inducida acercándose a las islas. Algunos aguaceros podrían producir lluvias moderadas a fuertes, ocasionando inundaciones urbanas y de riachuelos, especialmente en áreas bajas o con drenaje deficiente”, precisó Meteorología.

El SNM llamó a los conductores a evitar carreteras inundadas.

Mientras, para mañana y el resto de la semana se anticipó más lluvia.

“Se pronostica un aumento en la amenaza de inundaciones y tormentas eléctricas desde la noche del sábado hasta el domingo, debido a la aproximación de un frente”, anticipó el SNM.

Por otro lado, una “fuerte” marejada del norte noroeste afecta las condiciones marítimas y costeras.

El informe del tiempo detalla que esta noche se espera oleaje alto, corrientes marinas fuertes y posibles impactos costeros en el norte de Puerto Rico, Vieques y Culebra.

“Embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución y bañistas deben evitar playas riesgosas”, se alertó.

Hay en vigencia una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones para aguas del Atlántico. Se registra en esta área oleaje de seis a siete pies.