09/13 Nuevo récord de temp. alta en la estación del Aeropuerto Luis Muñoz Marín en San Juan con 95 grados. El previo fue en el año 2019 con 94 grados. |New record high temp. at the Luis Muñoz Marín Airport in San Juan with 95 degrees. Previous year was 2019 with 94 degrees.#prwx pic.twitter.com/JwJnA9C86w