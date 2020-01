Decenas de manifestantes convocados por la Colectiva Feminista en Construcción se apostaron hoy frente a la calle Fortaleza para unirse al reclamo de dimisión de la gobernadora Wanda Vázquez y la cancelación de la deuda.

“Hoy les exhortamos a convertirnos en masa crítica, reflexiva, organizada y en movimiento. Hoy apostamos a ganar en todo los terrenos políticos y hacer política desde la calle, a proponer cambios materiales en el ahora”, dijo Shariana Ferrer, portavoz de la Colectiva Feminista.

“Hoy más que nunca necesitamos convertirnos en marea, seamos marea , seamos marea que choca contra el cemento y recupera el espacio que le pertenece. Hoy entendemos que el desastre es uno político y que la solución es colectiva”, dijo.

Ferrer aseguró que en la urgencia que vive el país, no debe de haber ni una sola persona que no tenga un techo seguro, en evidente alusión a los damnificados del sur, afectados por los sismos que estremecieron la zona desde el 28 de diciembre.

En ese sentido, Ferrer exigió que se haga una moratoria para paralizar los desahucios de Vivienda Pública y ejecuciones de hipoteca. “Que no haya gente sin casas y que no haya casas sin gente”, dijo.

Propuso, además, que se haga un inventario y un registro público de todos los almacenes y vagones que contienen suministros. “Que se publique su ubicación y horarios de servicio, que si hay una sola botella de agua mientras alguien tiene sed, eso es violencia en este país”, exigió.

“Que cuando hablamos de inspecciones no sean aquellas que se hagan a 15 minutos de iniciar un día de clases poniendo no solo en riesgo no solo estudiantes, sino a maestros y a personal escolar.Debemos asegurar que cada plantel escolar, cada edificio público y cada Vivienda pasen inspecciones y sean estructuras seguras y resistentes a huracanes, temblores y a las políticas de austeridad que se han impuesto en los últimos años”.

Ferrer manifestó que la deuda es con la gente del País e instó a auditarla para “identificar a los responsables de esta crisis”.

“Cero impunidad para los responsables de esta crisis, a los que nos trajeron a este desastre”, manifestó. “Ya este barco se hundió y todos los políticos que nos trajeron aquí se tienen que hundir con él”.

Además, exigieron a la gobernadora que renuncie y “abra paso a otra cepa que no solo va a construir otro país, sino que ya está construyendo otra vida”.