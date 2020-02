No están de vacaciones, tampoco llegaron por motivación propia, pero al menos pueden dormir.

Así se expresaron varios damnificados de los terremotos en Guánica que hace una semana se albergan en el Parador 1929 de Ensenada, a través de un programa de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que pagan su estadía por un tiempo limitado.

Allí cuentan con habitación propia, baño para asearse y aunque sienten los temblores, no reaccionan de la misma manera que cuando estaban en sus hogares.

Para Rodolfo Castillo Hernández, vecino del sector La Montalva, el cambio ha sido una bendición porque no tenía a dónde ir. Su hogar fue marcado con un sello rojo y estaba durmiendo en el carro.

“Para nosotros los del poblado de Ensenada no ha sido fácil porque aquí es donde verdad se sienten, en la falla de La Montalva. Es difícil abandonar el hogar que has construido por 63 años, tener que dejarlo todo, sé que esto es parte de la naturaleza, comprendo también que hay personas que lo han perdido todo y que están peor que yo y lo entiendo… pero la frustración de vivir esto todos los días no es fácil”, confesó el hombre de 63 años.

“Pero Dios siempre pone una luz en el camino, que si tú confías en él, no debes dudar ni medio segundo y justo cuando estaba pensando un día en el camino, ‘Señor, ¿para dónde yo voy a ir ahora? No quiero irme a vivir a Estados Unidos y como a las dos horas me llama FEMA, que me tenían un lugar, que me iban a pagar la renta donde yo pudiera estar tranquilo y que pudiera estar seguro y fue aquí, en el Parador 1929”, dijo con gratitud.

Según el hombre que es empleado municipal hace unos 18 años, FEMA le dio a escoger entre varias hospederías, pero prefirió quedarse en la estructura que ya conocía pues fue director del antiguo hotel escuela entre 1998 a 1999, por espacio de seis meses.

“La dinámica es buena, yo no me puedo quejar… no es fácil dejar lo tuyo para venirte a un cuarto de hotel. Mucha gente cree, ‘ay, estoy en un hotel, que estamos de vacaciones’. No mi vida, esto no es vacaciones, estamos aquí por la necesidad que estamos pasando y aunque todos los temblores se sienten, pero la dinámica es diferente porque aquí solo sentimos el movimiento de la estructura”, resaltó.

Al preguntarle qué es lo más que atesora del lugar, sin dudarlo contestó: “ Dormir y dormir, porque pasamos más de un mes casi sin dormir… aquí puedo conciliar el sueño, he descansado, hemos sabido después de un mes lo que es dormir en una cama y Dios nos ha premiado porque tenemos televisión y aire acondicionado porque ahí dormíamos en el carro, en una caseta o en el piso tirados y viviendo en un campamento”.

“Aquí nos sentamos a hablar, compartir, desahogarnos, porque no es fácil hablar con otras personas y no poderte desahogar porque no puedes decirles lo que siente tu corazón”, admitió.

Sin embargo, mostró preocupación porque FEMA estableció la estancia hasta el 9 de marzo.

“Por lo menos en la entrevista aquí me dijeron que fuera buscando con calma, que me dieron $718 para buscar una casa o lugar, dos meses. Ahora te preguntas, ¿dónde lo vas a buscar? No hay sitio y los pocos que hay duplicaron la renta. Es difícil la situación”, lamentó.

Junto a Rodolfo estaba Carmen María, una sexagenaria que estaba de visita en el parador para ver a su hijo de 29 años. Pero al llegar se encontró con sus antiguos vecinos y se sentó a conversar con ellos.

“Yo vivía arriba de la casa del padre de mis hijos, al lado de mi otro hijo. Ha sido difícil porque la casa está a punto de caerse. Cuando fueron a chequearme la casa me preguntaron si tenía dónde ir, pero le dije que no, después me llamaron y me ofrecieron para quedarme aquí. Pero me estaba quedando en caseta, pasamos unas noches en el piso”, dijo por su parte Luz Nilda Rodríguez.

“Estoy aquí del 11 de febrero al 5 de marzo. Pero, ¿dónde voy a conseguir renta con 700 dólares para dos meses? Entonces tienes que buscar para poner la luz, el agua… yo no tengo ingresos”, agregó.

“Aquí vengo mayormente a dormir porque mi hijo está en caseta con mis nietos”, indicó la vecina del poblado Ensenada.

Mientras que en el área de la piscina se encontraba Miriam Rodríguez de 43 años, junto a un caballero de quien es tutora y una perrita llamada Sofía.

“Aquí estoy más tranquila porque puedo dormir, y aunque se sienten los temblores no tengo que salir corriendo y es bien diferente al refugio; aquí por lo menos tenemos un baño, allá teníamos que irnos hasta el hospital para poder usar el baño y podernos bañar porque allá nos tenían en el refugio, pero los baños un muchacho le tenía llave y solamente eran para su familia, tenían tres baños y no podíamos hacer nuestras necesidades ahí”, destacó la mujer.

En tanto, los damnificados reciben albergue en el hotel, pero deben llevar sus propios alimentos o comprar en el restaurante que está en el primer nivel.

No obstante, los propietarios ajustaron los precios para hacerlos accesibles a los damnificados.

“Empezamos a recibirlos el domingo anterior; son 27 habitaciones y 22 actualmente ocupadas por damnificados todos son de Guánica y Ensenada, desde una persona en habitación hasta familias con hijos, hay como cinco niños en total. Ahora mismo 22 son de damnificados, tres tenemos disponibles para recibir más damnificados y dos son de inspectores de FEMA”, señaló Christian Rivera, copropietario de la hospedería.