El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, adelantó esta mañana que el proceso de compra para materiales educativos tendrá “cambios” benéficos que impulsarían agilidad en estos procesos.

Esto ya que Ramos Parés consideró que “el área de mayor reto” de la agencia que dirige es, precisamente, el área de compras.

“Lo importante es que estamos implementando ya cambios”, previó tras ofrecer una conferencia de prensa en el Coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo.

“Yo creo que el área de mayor reto del Departamento de Educación sigue siendo el área de compras, sigue siendo esa área de cuando la escuela necesita tres cajas de papel, esa requisición, todo lo que tiene que pasar”, agregó.

Según el secretario, “de cara a agosto ya nosotros tenemos posibles soluciones que están corriendo” para evitar la burocracia en la compra de materiales escolares, por lo que una opción sería proveer “una tarjeta de compras para los directores de escuelas”.

La tarjeta permitiría que los directores escolares puedan adquirir materiales o productos de proveedores específicos, basado en un catálogo que está compilando la Administración de Servicios Generales (ASG).

“Las compras se pueden tardar tres o cuatro meses. Hay compras que se han tardado más de un año. Yo no te lo voy a negar. Por eso es que te digo: yo creo que todo el mundo ha comprendido que el exceso de niveles y de capas en el proceso ha generado unos problemas adicionales, más allá de tratar de establecer procesos transparentes y velar que se asegure que ese proceso termine con cierta pureza o con cierta ética. Así que, ese proceso igualmente lo estamos viendo todos, tanto el gobierno federal a través de esos mecanismos, la Junta de Supervisión Fiscal lo está viendo. Tengo que decir que la Administración de Servicios Generales ha estado colaborando con esto y yo espero que este próximo año esas soluciones que estamos empezando a implementar empiezan a dar un resultado directo. Ya muchas de las subastas están. Así que, no tendríamos que correr subasta. Estamos hablando que el 80% de las compras que se hacen hoy ya son subastas que están abiertas y sobre las cuales nosotros estamos. Así que, eso le permite a la escuela comprar directo y asegurarse que el producto que les llega es el que compraron. Ahora ellos van a tener ese control y no necesariamente una oficina centralizada manejando millones de requisiciones”, comentó.

“Cuando buscamos soluciones nos topamos con una pared nueva. Así que, obviamente nosotros vamos a seguir hasta que este flujo sea lo más eficientemente posible que en un tiempo razonable las escuelas puedan recibir el producto que necesitan”, añadió.