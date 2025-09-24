Sin luz hoy en 14 pueblos por trabajos de LUMA Energy
Las interrupciones podrían durar varias horas.
LUMA Energy anunció que hoy, miércoles, llevará a cabo diversas mejoras planificadas en la infraestructura eléctrica de Puerto Rico las cuales incluirán interrupciones programadas en 14 pueblos de la Isla.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
“Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, lee el portal del consorcio.
Las interrupciones, en todos los casos, podrían extenderse por varias horas.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
Cabo Rojo
Barranquitas
Coamo
Vega Baja
Canóvanas
Manatí
Ciales
Lajas
San Sebastián
Caguas
Bayamón
San Juan
Carolina