El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico en Cayey decretó la paralización de labores y el cierre de portones del campus, lo que llevó a la administración universitaria a activar un plan de contingencia y solicitar a los profesores que ofrezcan sus cursos de manera virtual para garantizar la continuidad académica.

La rectora interina, Rochellie Martínez Vivas, informó que, ante la interrupción de las operaciones presenciales, se activó el plan docente de emergencia, mediante el cual los profesores deberán impartir sus clases a distancia utilizando las plataformas en línea del recinto. La medida incluye tanto clases sincrónicas como asincrónicas, con el objetivo de que los estudiantes puedan continuar su proceso educativo sin interrupciones.

Martínez Vivas explicó que la situación responde a un reclamo presentado por el Sindicato de Trabajadores y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, el cual se encuentra actualmente bajo evaluación e investigación conforme a los procedimientos institucionales y reglamentarios. La funcionaria, que no detalló especificamente cuál es el reclamo del sindicato, subrayó que la administración ha mantenido comunicación con los gremios desde el inicio del proceso, procurando atender sus planteamientos mediante el diálogo.

“Nuestra prioridad es mantener la estabilidad operacional y continuar ofreciendo los servicios esenciales que nuestros estudiantes merecen”, indicó la rectora interina, quien destacó que el recinto de Cayey se distingue por fomentar el respeto y la búsqueda de soluciones colaborativas.

Como parte de los esfuerzos para retomar el diálogo, la administración universitaria convocó a una reunión con los representantes sindicales a las 2:00 p.m. de hoy, lunes. La rectora expresó su disposición total para alcanzar acuerdos mediante el entendimiento y la cooperación que permitan restablecer las labores presenciales en el campus lo antes posible.