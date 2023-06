La familia del gestor cultural quebradillano Ángel Román Rodríguez, informó que necesitan con urgencia donantes de sangre para “Angelito”, quien se encuentra recluido en Hospital Universitario desde el mes pasado tras habérsele diagnosticado que padece leucemia.

El también periodista deportivo de 43 años comenzó un agresivo tratamiento de quimioterapias. Sin embargo sus niveles de hemoglobina han bajado dramáticamente por lo quenecesita donantes de sangre y plaquetas, además de ayuda económica para costear gastos médicos y de otra índole, pues solo cuenta con el ingreso que recibe del Seguro Social.

Síntomas de debilidad, fatiga persistente y cansancio inusual, fueron las señales que alertaron a “Angelito” de que algo no iba bien con su salud. Al cuadro clínico se añadió una fiebre severa que, para Román Rodríguez, que padece de discapacidad visual, entre otras condiciones, no tenía explicación. Días más tarde, sus médicos confirmaron lo peor. “Cuando sentí tanto cansancio, me hicieron laboratorios y los glóbulos blancos salieron bien altos; ahí el médico de cabecera me mandó rápido al hospital y me diagnosticaron cáncer”, comentó.

Asimismo, su mamá Esperanza Rodríguez, de 79 años y residente de Quebradillas, depende de la ayuda que le puedan brindar para visitar a su hijo en San Juan. La septuagenaria requiere transporte y recursos para cubrir los gastos inesperados que han surgido.

“Mi mamá viene cuando puede. Ahora mismo no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí, pero sí sé que estoy respondiendo bien al tratamiento. Cuando termine el segundo ciclo de quimioterapias, me harán otros análisis de la médula ósea para ver si me voy para casa”, manifestó Román Rodríguez cuya batalla contra el cáncer comenzó hace alrededor de dos meses.

Para donar sangre, puede acudir al Banco de Sangre de Puerto Rico / Centro Médico. Debe indicar que es para el paciente Ángel Román Rodríguez, recluido en el Hospital Universitario. Para citas y coordinación, llame al (787) 777-3535.

Mientras, la administración municipal de Quebradillas ofrece transportación a toda persona interesada en donar plaquetas. Para coordinar la ayuda, debe comunicarse con María del Carmen “Zazule” Nieves al 939-332-9628.

El Municipio trabaja, además, en la coordinación de un evento de donación de sangre en el Coliseo Raymond Dalmau, de Quebradillas, cuya fecha está sin determinar.

Si desea ayudar a sufragar los gastos de Angelito, puede hacerlo a través de ATH Móvil, al 939-301-4325.