La tormenta tropical Jerry aumentó la fuerza de sus vientos mientras se acerca al arco de las Antillas, y amenaza con dejar fuertes lluvias en esa región caribeña, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

A las 5:00 de la mañana de este jueves, el sistema se encontraba a unas 395 millas al este-sureste de las Islas de Barlovento del norte y avanzaba en dirección oeste-noroeste a 20 millas por hora, con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora, indicó el NHC en su boletín matutino.

Según el pronóstico de la agencia, se espera que Jerry gane intensidad de forma gradual y podría convertirse en huracán este fin de semana.

PUBLICIDAD

En el boletín más reciente se detalló que, entre la noche del jueves y la mañana del viernes, la tormenta podría dejar fuertes lluvias en las Islas de Barlovento, con acumulaciones de hasta cuatro pulgadas, por lo que se anticipa riesgo de inundaciones para esa área.

Aunque no se espera que Jerry toque tierra por el momento, estaría pasando muy cerca de varias islas, por lo que fue emitida una vigilancia de tormenta para Antigua, Barbuda, Anguila, San Cristóbal, Nieves, Montserrat, San Bartolomé, San Martín, Saba, San Eustaquio, Guadalupe y las islas cercanas, destacó el NHC.

Por el momento, la tormenta no representa peligro para Puerto Rico y solo tendría un impacto en el oleaje.